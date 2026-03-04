Vjerila se Sabalenka, odmah reagovao Đoković

Najbolja bjeloruska teniserka i jedna od najdominantnijih figura u svjetskom tenisu, Arina Sabalenka, podijelila je sa svijetom nove vijesti – njen partner, brazilski biznismen Jorgos Frangulis, postavio je sudbonosno pitanje, a Arina je rekla "da".

Sabalenka je na svom Instagram profilu objavila i snimak prosidbe, u sekundi je izazvalo veliku pažnju na internetu.

Uz datum 3. 3. 2026. i simbole vjereničkog prstena i beskonačnosti, kratko je poručila:

"Ti i ja zauvijek".

Nole i Karlitos među prvima

Čim je objava ugledala svjetlost dana, uslijedila je lavina čestitki. Da Arina Sabalenka uživa ogromno poštovanje među kolegama, potvrđuje i to što su se u komentarima odmah pojavili najveći asovi današnjice.

Novak Đoković je među prvima reagovao, ostavivši niz srca ispod objave, čime je još jednom pokazao sjajan odnos koji njeguje sa Bjeloruskinjom.

Njegova supruga, Jelena Đoković, takođe se pridružila čestitkama. Mladi španski as Karlos Alkaras nije krio oduševljenje, kao i mnogi drugi.

Ko je čovjek koji je osvojio Arinino srce?

Arina i Frangulis su u vezi već neko vrijeme, a Brazilac je postao stalni član njene lože na najvećim turnirima širom svijeta.

Frangulis je direktor kompanije koja se bavi proizvodnjom zdrave hrane, a sa teniserkom se upoznao baš zbog poslovne saradnje.

Brazilac inače ima više od 600 prodavnica širom svijeta i njegovi proizvodi su popularni u Brazilu, SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Saudijskoj Arabiji, dok je sada ogroman novac uložio da bi se “širio” upravo u SAD.

Istovremeno, interesuje se i za motosport, gdje učestvuje čak i na trkama, a odlučio je i da njegova kompanija postane i jedan od sponzora druge teniserke planete, prenosi "Sportal".

Ovaj privatni uspjeh dolazi u trenutku kada Sabalenka igra tenis života, a sudeći po reakcijama teniskog svijeta, svi su saglasni u jednom – Arina blista i van terena.

Sabalenka i Đoković će sada učestvovati na Indijan Velsu, već je zabilježen i njihov susret na terenu.