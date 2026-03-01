Bivši prvi teniser svijeta ne može iz Dubaija: Propušta prvi Masters u sezoni?

Izvor:
Telegraf
01.03.2026
16:25
Komentari:0
Bivši prvi teniser svijeta ne može iz Dubaija, potencijalno propušta prvi Masters u sezoni
Danil Medvedev u subotu je u Dubaiju slavio jer je osvojio titulu na ATP 500 turniru, međutim, već danas mu je boravak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prisjeo.
Baš kao i veliki broj drugih sportista koji su imali obaveze u ovom gradu, Medvedev iz Dubaija ne može da mrdne. U toku su sukobi na Bliskom istoku, jedna od meta iranskih trupa je i Dubai, pa je aerodrom u ovom gradu, ali i u čitavoj državi obustavljen.
Košarka
Tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju
Medvedev je trebalo da se nađe u Indijan Velsu gdje bi igrao prvi Masters turnir u sezoni, međutim, sada ta opcija postaje neizvjesna jer nije poznato kada će se aerodrom u Dubaiju ponovo aktivirati za međunarodne i komercijalne letove.
Ruski teniser, bivši prvi igrač svijeta osvojio je turnir u Dubaiju jer mu je u finalu predao holandski teniser, Talon Grikspor. Medvedev se trenutno nalazi na 11. mjestu na planeti, prenosi Telegraf.
Svijet
Gore Dubai i Abu Dabi: Ima mrtvih i ranjenih u napadu na aerodrome u UAE
Najnovije
Najčitanije
19
58
19
50
19
44
19
43
19
34
Trenutno na programu