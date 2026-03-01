Logo
Bivši prvi teniser svijeta ne može iz Dubaija: Propušta prvi Masters u sezoni?

Izvor:

Telegraf

01.03.2026

16:25

Komentari:

0
Danil Medvedev US Open
Foto: Tanjug/AP

Bivši prvi teniser svijeta ne može iz Dubaija, potencijalno propušta prvi Masters u sezoni

Danil Medvedev u subotu je u Dubaiju slavio jer je osvojio titulu na ATP 500 turniru, međutim, već danas mu je boravak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prisjeo.

Baš kao i veliki broj drugih sportista koji su imali obaveze u ovom gradu, Medvedev iz Dubaija ne može da mrdne. U toku su sukobi na Bliskom istoku, jedna od meta iranskih trupa je i Dubai, pa je aerodrom u ovom gradu, ali i u čitavoj državi obustavljen.

вашингтин партизан

Košarka

Tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju

Medvedev je trebalo da se nađe u Indijan Velsu gdje bi igrao prvi Masters turnir u sezoni, međutim, sada ta opcija postaje neizvjesna jer nije poznato kada će se aerodrom u Dubaiju ponovo aktivirati za međunarodne i komercijalne letove.

Ruski teniser, bivši prvi igrač svijeta osvojio je turnir u Dubaiju jer mu je u finalu predao holandski teniser, Talon Grikspor. Medvedev se trenutno nalazi na 11. mjestu na planeti, prenosi Telegraf.

Напад-аеродром Дубаи

Svijet

Gore Dubai i Abu Dabi: Ima mrtvih i ranjenih u napadu na aerodrome u UAE

