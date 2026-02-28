"Kaćin memorijal": Filip Đokić i Angelina Ćerdić slavili u Banjaluci

Pobjedom protiv Luke Ćeramilca sa dva puta po 7:5, srpski teniser Filip Đokić domogao se pobjedničkog pehara na četvrtom ITF juniorskom turniru “Kaćin memorijal”.

Iako je bio projektovan kao osmi nosilac Đokić je zasluženo došao do slavlja u Banjaluci, a u velikom finalu srušio je prvog favorita.

U konkurenciji dama do titule je došla Angelina Cerdić. U meču za prvo mjesto savladala je Edu Laru Šaćirović sa 6:3, 6:4.

Zadovoljni su i organizatori. Turnir je i ove godine protekao u najboljem redu, a još jednom je na najljepši način očuvana uspomena na Katarinu Trivić.

Turnir je okupio 120 učesnika iz 24 zemlje, a pobjednicima je pripalo i 30 bodova za svjetsku rang listu.