Logo
Large banner

"Kaćin memorijal": Filip Đokić i Angelina Ćerdić slavili u Banjaluci

Izvor:

ATV

28.02.2026

19:38

Komentari:

0
Тениска лоптица
Foto: ATV

Pobjedom protiv Luke Ćeramilca sa dva puta po 7:5, srpski teniser Filip Đokić domogao se pobjedničkog pehara na četvrtom ITF juniorskom turniru “Kaćin memorijal”.

Iako je bio projektovan kao osmi nosilac Đokić je zasluženo došao do slavlja u Banjaluci, a u velikom finalu srušio je prvog favorita.

U konkurenciji dama do titule je došla Angelina Cerdić. U meču za prvo mjesto savladala je Edu Laru Šaćirović sa 6:3, 6:4.

Zadovoljni su i organizatori. Turnir je i ove godine protekao u najboljem redu, a još jednom je na najljepši način očuvana uspomena na Katarinu Trivić.

Turnir je okupio 120 učesnika iz 24 zemlje, a pobjednicima je pripalo i 30 bodova za svjetsku rang listu.

Podijeli:

Tag :

teniski meč

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ово нисмо видјели скоро никад у историји тениса, Кецмановић славио одлуком судије

Tenis

Ovo nismo vidjeli skoro nikad u istoriji tenisa, Kecmanović slavio odlukom sudije

1 d

0
Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Tenis

Danil Medvedev ima zanimljivu ideju

2 d

0
Миомир Кецмановић

Tenis

Kecmanović počistio četvrtog igrača svijeta u Akapulku

2 d

0
Стен Вавринка

Tenis

"Vrijeme je" oproštaj Vavrinke

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Italijanski ministar odbrane zaglavljen u Dubaiju sa porodicom

19

55

Izbjeljivač za veš: Kako ga koristiti bezbjedno i efikasno

19

50

Dodik: Republika Srpska će uvijek biti uz svoje prijatelje i saveznike iz Izraela

19

38

"Kaćin memorijal": Filip Đokić i Angelina Ćerdić slavili u Banjaluci

19

38

Banjaluka domaćin balkanskog prvenstva u karateu, Pejiću zlato u Boriku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner