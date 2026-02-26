"Vrijeme je" oproštaj Vavrinke

Švajcarski teniser Sten Vavrinka oprostio se od turnira u Dubaiju.

Vavrinka je poražen od Danila Medvedeva u drugom kolu rezultatom 6:2, 6:3.

"Želio bih da se zahvalim turniru. Prvi put sam igrao ovdje prije 15 godina. Bilo je sjajno za mene što sam imao priliku da igram ovde posljednji put", rekao je Vavrinka.

Tenis Teniski velikan odlazi u penziju

Vavrinka igra posljednju sezonu u karijeri.

"Ovo je moja posljednja godina. Uvijek sam imao nevjerovatnu podršku. Sa 41 godinom, vrijeme je (za penziju). Nadam se da ću neke od vas ponovo vidjeti tokom sezone", dodao je Švajcarac.

Vavrinka je u karijeri osvojio tri Grend slem titule, a najbolji plasman mu je bilo treće mesto na ATP listi.

(B92)