Ruskinja ostavila sve bez daha i potvrdila status najseksi teniserke svijeta

24.02.2026

20:52

Виталиа Ђаченко
Foto: Instagram

Ruska teniserka Vitalia Đačenko (35) još jednom je potvrdila status jedne od najzanosnijih i najatraktivnijih teniserki svijeta.

Sada je podijelila rezultate studijskog fotografiranja.

Manekenski izgled

Po mnogima najseksi teniserka od‌jenula je otkrivajuću od‌jeću, te pokazala besprijekornu figuru. Teniserka manekenskog izgleda pozirala je za fotografiju u punoj veličini u odvažnoj crnoj haljini. Izrezi su bili pikantan detalj haljine.

"Jesi li spremna za večeru?", glasio je razigrani opis.

Đačenko, koja je porijeklom iz Sočija, postigla je impresivne rezultate na raznim takmičenjima i kao članica ruske reprezentacije. U pojedinačnoj konkurenciji osvojila je Univerzijadu (2009.) i Prvenstvo Rusije (2009.), kao i tri WTA 125 turnira. Osvojila je i jedan WTA naslov u parovima.

Mučile je povrede

Ipak, nije se istakla na najvišoj razini. Debitovala je na ITF turnirima još 2007. godine, ali cijela njena teniska karijera sastoji se od samo iskušenja. Bila je sklona povredama, zbog toga nije blistala na juniorskim turnirima, a potom je značajan dio svoje profesionalne karijere provela na bolovanju.

Najveći teniski uspjeh joj je plasman u treće kolo Vimbldona, a dva puta je prolazila prvo kolo na Roland Garosu.

Radi i u modelingu, kao zaštitno lice za velik broj kompanija i od toga jako dobro zarađuje, tako da joj ne predstavlja problem što ne zarađuje na teniskim turnirima. Krajem prošle godine indirektno je najavila kraj karijere poslije povrede šake. Najbolji ranking u karijeri joj je bio 71. mjesto na WTA listi.

