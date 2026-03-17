Jeziva tragedija u Beču: Pala skela, poginule četiri osobe!

SRNA

17.03.2026

18:27

Četiri osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena prilikom pada skele na gradilištu u Beču, javila je austrijska novinska agencija APA.

Nesreća se dogodila danas oko 14.30 časova za vrijeme izvođenja radova na gradilištu u bečkom okrugu Alzergrundm, u Ulici Porcelangase, objavio je list "Kronen cajtung".

Drama u Beču: Traga se za zatrpanim ljudima?

Vjeruje se da su sve žrtve građevinski radnici na gradilištu. Nijedan od prolaznika nije povrijeđen.

Policija je potpuno blokirala pristup gradilištu.

Tramp: SAD bi trebale preispitati svoje članstvo u NATO-u

Toliko o "evropskim vrijednostima": Brisel namjerava da ukine veto Mađarske?

Prijeti novi rat? Pucnjava na granici, predsjednik potvrdio da je pronađeno 27 tijela

Netanjahu o ubistvu Laridžanija: To Irancima daje priliku

