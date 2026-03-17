Jeziva tragedija u Beču: Pala skela, poginule četiri osobe!

Četiri osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena prilikom pada skele na gradilištu u Beču, javila je austrijska novinska agencija APA.

Nesreća se dogodila danas oko 14.30 časova za vrijeme izvođenja radova na gradilištu u bečkom okrugu Alzergrundm, u Ulici Porcelangase, objavio je list "Kronen cajtung".

Vjeruje se da su sve žrtve građevinski radnici na gradilištu. Nijedan od prolaznika nije povrijeđen.

Policija je potpuno blokirala pristup gradilištu.