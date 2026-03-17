Jeziva tragedija u Beču: Pala skela, poginule četiri osobe!

Izvor:
SRNA
17.03.2026
18:27
Komentari:0
Četiri osobe su poginule, a jedna je teško povrijeđena prilikom pada skele na gradilištu u Beču, javila je austrijska novinska agencija APA.
Nesreća se dogodila danas oko 14.30 časova za vrijeme izvođenja radova na gradilištu u bečkom okrugu Alzergrundm, u Ulici Porcelangase, objavio je list "Kronen cajtung".
Vjeruje se da su sve žrtve građevinski radnici na gradilištu. Nijedan od prolaznika nije povrijeđen.
Policija je potpuno blokirala pristup gradilištu.
Najnovije
Najčitanije
20
02
19
59
19
47
19
45
19
38
Trenutno na programu