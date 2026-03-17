Prijeti novi rat? Pucnjava na granici, predsjednik potvrdio da je pronađeno 27 tijela

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro izjavio je da je nakon što je Ekvador gađao mete na granici sa Ekvadorom pronađeno 27 ugljenisana tijela, a ekvadorski predsjednik Danijel Noboa negirao je da su gađane mete u Kolumbiji i da je njegova zemlja gađala mete na sopstvenoj teritoriji za koje se sumnja da su na njima narko-dilera.

"Ja nisam dao taj nalog", napisao je Petro na platformi X, dodajući da kolumbijske bezbjednosne snage nisu izvele bombardovanja, prenosi Rojters.

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden.



Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

Noboa je ranije danas napisao na platformi X da su Petrove izjave neistinite i da oni djeluju na svojoj teritoriji.

Petro je u ponedjeljak uveče na televizijskom sastanku kabineta rekao da tu zemlju bombarduju iz Ekvadora, i da to ne rade pobunjeničke grupe, prenosi Tanjug.