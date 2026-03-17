Prijeti novi rat? Pucnjava na granici, predsjednik potvrdio da je pronađeno 27 tijela

17.03.2026

17:31

Пријети нови рат? Пуцњава на граници, предсједник потврдио да је пронађено 27 тијела
Foto: Tanjug / AP / Cesar Munoz

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro izjavio je da je nakon što je Ekvador gađao mete na granici sa Ekvadorom pronađeno 27 ugljenisana tijela, a ekvadorski predsjednik Danijel Noboa negirao je da su gađane mete u Kolumbiji i da je njegova zemlja gađala mete na sopstvenoj teritoriji za koje se sumnja da su na njima narko-dilera.

"Ja nisam dao taj nalog", napisao je Petro na platformi X, dodajući da kolumbijske bezbjednosne snage nisu izvele bombardovanja, prenosi Rojters.

Noboa je ranije danas napisao na platformi X da su Petrove izjave neistinite i da oni djeluju na svojoj teritoriji.

Petro je u ponedjeljak uveče na televizijskom sastanku kabineta rekao da tu zemlju bombarduju iz Ekvadora, i da to ne rade pobunjeničke grupe, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

