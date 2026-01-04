Logo
Prijetnja Trampa pokrenula haos: Kolumbija rasporedila tenkove

Izvor:

Agencije

04.01.2026

17:37

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Kolumbija je rasporedila tenkove i vojnike da čuvaju granicu sa Venecuelom poslije američke vojne intervencije u Karakasu.

Po naređenju kolumbijskog predsjednika Gustava Petra, vojne snage su se okupile na ključnim prelazima sa Venecuelom, strahujući od masovnih migracija, ili da bi kriminalne bande mogle da iskoriste haos, prenio je pariski list "Mond" na svom sajtu.

mile kitic миле китић сц јт

Scena

Ženi se treći put: Mile Kitić zaprepastio javnost

Petro je osudio američku operaciju, dok mu je američki predsjednik Donald Tramp savjetovao da "čuva leđa", nakon što je rekao da će svaka zemlja koja proizvodi kokain koji se prodaje u SAD "vjerovatno biti napadnuta".

Poslije američke intervencije u Venecueli, kolumbijske vlasti su proglasile stanje uzbune zbog mogućih napada naoružanih grupa koje djeluju sa obje strane granice.

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez rekao je da je trgovina drogom zajednički "neprijatelj" njegove zemlje i SAD.

Незгода код Фоче

Hronika

Djevojke autom sletjele u dvorište kuće

Vlada u Bogoti je takođe zabrinuta zbog rizika od humanitarne krize, sa velikim migracionim tokovima.

Osam miliona Venecuelanaca je pobjeglo iz zemlje od 2014. godine, prema podacima UN, "vođeni surovim režimom i hroničnom ekonomskom krizom", prenosi "Mond" i dodaje da su mnogi završili u susjednoj Kolumbiji.

