Logo
Large banner

Sve o novoj bolnici u Trebinju: Kompleks od 41.000 kvadrata

Autor:

Stevan Lulić

04.01.2026

17:08

Komentari:

1
Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата
Foto: ATV

Nova bolnica "Sveti arhiđakon Stefan - 9.januar“ Trebinje u naselju Pridvorci biće zvanično otvorena u ponedjeljak, 5. januara, u 12 časova, najavljeno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Otvaranju će, između ostalih prisustvovati i resorni ministar Alen Šeranić.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Izgradnja nove bolnice u Trebinju - još jedna važna pobjeda Srpske

"Projekat 'Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnica Trebinje' po principu 'ključ u ruke' podrazumijevao je izgradnju savremeno opremljene bolnice za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga, po najvišim standardima, građanima Grada Trebinja i susjednih opština i gradova. Ovaj projekat predstavlja jedan od najznačajnijih poduhvata Vlade Republike Srpske u zdravstvenom sistemu", kažu u Ministarstvu.

Novi bolnički kompleks prostire se na površini od 41.080 metara kvadratnih i sadrži savremeni objekat bolnice, prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i kompletno uređene pripadajuće kolske i pješačke komunikacije, zajedno sa parkinzima i zelenim površinama. Ukupna površina samog objekta bolnice (sa tehničkim blokom i nadstrešnicom za sanitetska vozila) je 17.826 metara kvadratnih.

Šaka tuča

Hronika

Gradiška: Trojica pretučena, jedan prevezen na UKC

Bolnički objekat ima više od 200 kreveta i obuhvata odjeljenja onkologije, pulmologije, infektivno odjeljenje, odjeljenje psihijatrije, neurologije, interno odjeljenje, odjeljenje nefrologije, porođajno odjeljenje i ginekologiju, odjeljenje hirurgije i urologije, odjeljenje ORL i oftalmologije, urgentni blok sa sobom za opservaciju, dnevne bolnice: opšta i onkološka, dijaliza, hiruršku, internističku i kardiološku intenzivnu njegu, poluintenzivnu njegu, oporavak pacijenata – angiografija i endoskopija, oporavak pacijenata – ORL i oftalmologija, odjeljenje za oporavak uz operacioni blok, odjeljenje za oporavak uz blok operativne ginekologije i akušerstva i intenzivnu njegu – neonatologija.

"Medicinska oprema zadovoljava najviše standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, po visokim medicinskim standardima i adekvatna je za pružanje svih planiranih medicinskih usluga", zaključuju u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Trebinje

bolnica

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Ћурић: Најпоноснији смо на пројекат изградње нове болнице

Gradovi i opštine

Ćurić: Najponosniji smo na projekat izgradnje nove bolnice

1 h

0
Медведев: Трамп чврсто брани интересе своје земље

Svijet

Medvedev: Tramp čvrsto brani interese svoje zemlje

1 h

0
Кладио се на пад Мадура и зарадио стотине хиљада долара

Svijet

Kladio se na pad Madura i zaradio stotine hiljada dolara

1 h

0
Снијег у Баралићима

Banja Luka

Mještani banjalučkog sela Stanivukoviću: Pogledajte svoju sramotu

1 h

1

Više iz rubrike

Ћурић: Најпоноснији смо на пројекат изградње нове болнице

Gradovi i opštine

Ćurić: Najponosniji smo na projekat izgradnje nove bolnice

1 h

0
У клизишту оштећена рударска опрема: Огласили се из РиТЕ Угљевик

Gradovi i opštine

U klizištu oštećena rudarska oprema: Oglasili se iz RiTE Ugljevik

3 h

1
Дарована златним дукатом: Теодора је прва беба рођена у овој години у Требињу

Gradovi i opštine

Darovana zlatnim dukatom: Teodora je prva beba rođena u ovoj godini u Trebinju

4 h

0
Проходни сви путеви на подручју Сарајевско-романијске регије

Gradovi i opštine

Prohodni svi putevi na području Sarajevsko-romanijske regije

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

33

Najskuplji kvadrat ide i do 6.818 evra u ovom gradu

18

27

Jelena Karleuša izazvala požar, šteta ogromna

18

20

Duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima

18

12

Suzana Mančić otkrila detalje orošavanja polnog organa

18

05

Dio Bijeljine ponovo bez grijanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner