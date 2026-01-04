Sve o novoj bolnici u Trebinju: Kompleks od 41.000 kvadrata

Nova bolnica "Sveti arhiđakon Stefan - 9.januar“ Trebinje u naselju Pridvorci biće zvanično otvorena u ponedjeljak, 5. januara, u 12 časova, najavljeno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Otvaranju će, između ostalih prisustvovati i resorni ministar Alen Šeranić.

"Projekat 'Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU Bolnica Trebinje' po principu 'ključ u ruke' podrazumijevao je izgradnju savremeno opremljene bolnice za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga, po najvišim standardima, građanima Grada Trebinja i susjednih opština i gradova. Ovaj projekat predstavlja jedan od najznačajnijih poduhvata Vlade Republike Srpske u zdravstvenom sistemu", kažu u Ministarstvu.

Novi bolnički kompleks prostire se na površini od 41.080 metara kvadratnih i sadrži savremeni objekat bolnice, prateći objekat tehničkog bloka, nadstrešnicu za sanitetska vozila, kao i kompletno uređene pripadajuće kolske i pješačke komunikacije, zajedno sa parkinzima i zelenim površinama. Ukupna površina samog objekta bolnice (sa tehničkim blokom i nadstrešnicom za sanitetska vozila) je 17.826 metara kvadratnih.

Bolnički objekat ima više od 200 kreveta i obuhvata odjeljenja onkologije, pulmologije, infektivno odjeljenje, odjeljenje psihijatrije, neurologije, interno odjeljenje, odjeljenje nefrologije, porođajno odjeljenje i ginekologiju, odjeljenje hirurgije i urologije, odjeljenje ORL i oftalmologije, urgentni blok sa sobom za opservaciju, dnevne bolnice: opšta i onkološka, dijaliza, hiruršku, internističku i kardiološku intenzivnu njegu, poluintenzivnu njegu, oporavak pacijenata – angiografija i endoskopija, oporavak pacijenata – ORL i oftalmologija, odjeljenje za oporavak uz operacioni blok, odjeljenje za oporavak uz blok operativne ginekologije i akušerstva i intenzivnu njegu – neonatologija.

"Medicinska oprema zadovoljava najviše standarde moderne bolnice izgrađene u skladu sa posljednjim tehnološkim dostignućima, po visokim medicinskim standardima i adekvatna je za pružanje svih planiranih medicinskih usluga", zaključuju u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.