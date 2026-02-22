Logo
Crna Gora: Pronađeno tijelo planinara

SRNA

22.02.2026

14:00

Црна Гора: Пронађено тијело планинара
Foto: Printscreen/Youtube

Tijelo planinara Ćazima Fetahovića koji je pao tokom planinarenja na planini Hajla pronađeno je danas, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Iformacija o njegovom padu prijavljena je juče, nakon čega su spasioci pokrenuli potragu za njim.

Fetahović je bio sa hrvatskim planinarima i kretao se planinarskom stazom kada je, nadomak vršne kote, propao kroz snježni nanos.

