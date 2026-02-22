Orban: Obezbijedićemo snabdijevanje gorivom

Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da će država obezbijediti snabdijevanje gorivom i naveo tri kontramjere protiv Ukrajine povodom zatvaranja cjevovoda "Družba" za transport ruske nafte.

- Kontramjere: nema isporuka dizela iz Mađarske u Ukrajinu, odbijanje bilo kakvog vojnog kredita Ukrajini i nema podrške za sankcije /Rusiji/. Dvadeseti paket sankcija /EU/ biće odbijen - objavio je Orban na "Iksu".

On je rekao da Budimpešta neće sjediti skrštenih ruku povodom zatvaranja "Družbe" i da kontramjere ostaju na snazi dok se ne nastave isporuke nafte.