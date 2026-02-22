Orban: Obezbijedićemo snabdijevanje gorivom

Izvor:
SRNA
22.02.2026
13:30
Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da će država obezbijediti snabdijevanje gorivom i naveo tri kontramjere protiv Ukrajine povodom zatvaranja cjevovoda "Družba" za transport ruske nafte.
- Kontramjere: nema isporuka dizela iz Mađarske u Ukrajinu, odbijanje bilo kakvog vojnog kredita Ukrajini i nema podrške za sankcije /Rusiji/. Dvadeseti paket sankcija /EU/ biće odbijen - objavio je Orban na "Iksu".
On je rekao da Budimpešta neće sjediti skrštenih ruku povodom zatvaranja "Družbe" i da kontramjere ostaju na snazi dok se ne nastave isporuke nafte.
❗️ We will not stand idly by while the Friendship oil pipeline is shut down. We will secure Hungary’s fuel supply and take necessary countermeasures until shipments resume.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 22, 2026
Countermeasures:
❌ No diesel shipments from Hungary to Ukraine.
❌ Refusal of any military loan to… pic.twitter.com/piFC51eWZW
