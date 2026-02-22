Logo
Orban: Obezbijedićemo snabdijevanje gorivom

Izvor:

SRNA

22.02.2026

13:30

Komentari:

0
Орбан: Обезбиједићемо снабдијевање горивом
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da će država obezbijediti snabdijevanje gorivom i naveo tri kontramjere protiv Ukrajine povodom zatvaranja cjevovoda "Družba" za transport ruske nafte.

- Kontramjere: nema isporuka dizela iz Mađarske u Ukrajinu, odbijanje bilo kakvog vojnog kredita Ukrajini i nema podrške za sankcije /Rusiji/. Dvadeseti paket sankcija /EU/ biće odbijen - objavio je Orban na "Iksu".

On je rekao da Budimpešta neće sjediti skrštenih ruku povodom zatvaranja "Družbe" i da kontramjere ostaju na snazi dok se ne nastave isporuke nafte.

Viktor Orban

