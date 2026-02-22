Logo
Pojavio se uznemirujući snimak: Autobus propao kroz led u najdublje jezero, samo jedna osoba preživjela

Izvor:

Avaz

22.02.2026

11:08

Komentari:

0
Појавио се узнемирујући снимак: Аутобус пропао кроз лед у најдубље језеро, само једна особа преживјела
Foto: Printscreen/X

Ruske vlasti izvijestile su da su ronioci izvukli tijela sedam kineskih turista i ruskog vozača koji su poginuli nakon što je njihov autobus u petak pao kroz led na jezeru Bajkal.

Jedan kineski turista uspio je pobjeći, rekao je guverner Irkutske regije Igor Kobzev, izražavajući "najdublje saučešće porodicama i prijateljima žrtava".

Mjesto nesreće nalazilo se na dubini od 18 metara, a ronioci su morali koristiti podvodne kamere kako bi locirali tijela. Vozilo je upalo u pukotinu na ledu široku tri metra. Guverner je upozorio turiste da je izlazak na led Bajkala "smrtno opasan" i da se trebaju koristiti samo uslugama službenih turističkih agencija.

Svi kineski turisti, uključujući 14-godišnje dijete, putovali su samostalno. Protiv nepoznatih osoba otvorena je kriminalistička istraga o uzroku nesreće, javlja BBC.

Kobzev je takođe objavio da, uprkos tragediji, neki turisti i dalje riskiraju život, tokom petka i subote šest ljudi spašeno je nakon što su ostali zarobljeni u svojim vozilima na ledu. Krajem januara kineski turist je poginuo nakon prevrtanja automobila na zaleđenom Bajkalu.

Bajkal, najdublje jezero na svijetu s maksimalnom dubinom od 1642 metra, popularna je turistička destinacija, ali često smrtonosna zimi zbog zaleđenog površinskog sloja.

