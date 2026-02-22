Pometnja u Danskoj - šta je Tramp mislio?

Grenland je ponovno u fokusu američkog predsjednika Donalda Trampa, što je potvrdio objavom na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gd‌je je napisao da šalje bolnički brod prema tom ostrvu.

Tramp je napisao da će u saradnji s guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem, koji je ujedno i posebni izaslanik SAD-a za Grenland, poslati veliki bolnički brod kako bi se "pobrinuo za brojne bolesne ljude o kojima se niko ne brine".

Donald Tramp je u objavi s AI slikom broda USNS Mercy, koju je podijelio i Lendri zahvalivši predsjedniku, između ostalog napisao: "Na putu je!!!".

Ipak, mnogo toga ostaje nejasno.

"Ne znamo zašto Donald Tramp ovo objavljuje baš sada. Ne znamo šta time misli. Ne znamo je li bolnički brod zaista na putu za Grenland", navodi Jakob Krog, dopisnik danske državne televizije iz SAD-a.

Ministar odbrane: Ne znamo ništa o tome. Nema potrebe za zdravstvenom intervencijom

Danski ministar odbrane Trols Lund Poulse izjavio je da Danska nema nikakvih saznanja o tome da je bolnički brod na putu za Grenland. Ujedno je naglasio da stanovnici Grenlanda dobivaju svu potrebnu zdravstvenu njegu.

"Nema potrebe za posebnom zdravstvenom intervencijom na Grenlandu. Grenlandska vlada se već danas brine o tome, a Danska bi uskočila ako bi za to bilo potrebe", poručio je ministar.

Oba američka bolnička broda su na remontu, nijedan nije na putu za Grenland?

Američka mornarica raspolaže s dva bolnička broda: USNS Mercy i USNS Comfort. Prema podacima servisa Marine Traffic, USNS Mercy se trenutno nalazi u brodogradilištu u američkom gradu Mobileu. Prema Vesselfinderu, i USNS Comfort je prije 17 dana bio smješten u istom gradu.

Brodogradilište Alabama u Mobileu je 23. januara objavilo fotografiju na kojoj se vide oba broda, jedan uz drugoga, gd‌je bi trebali biti renovirani.

I prema podacima stranice Marine Traffic, oba broda nalaze se u brodogradilištu u Mobileu, prenosi Index.hr.

Danska televizija pokušala je dobiti komentar od, između ostalih, ministra vanjskih poslova Larsa Lekea Rasmusena i američke ambasade u Kopenhagenu.

Kako navode, iz američke ambasade nije bilo moguće dobiti službeni komentar.