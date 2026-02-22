Logo
Large banner

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Izvor:

Sputnjik

22.02.2026

08:01

Komentari:

0
Трамп најавио да шаље болнички брод на Гренланд
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da sarađuje sa guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem, kako bi poslao bolnički brod na Grenland, dansku teritoriju za koju je više puta ranije izjavio da želi da pripoji Sjedinjenim Američkim Državama.

Plan da pošalje bolnički brod na Grenland Tramp je objavio na društvenim mrežama neposredno prije večere, koju je organizovao za republikanske guvernere u Bijeloj kući, gdje je sjedio pored Lendrija i razgovarao sa njim, prenosi danas Rojters.

- U saradnji sa fantastičnim guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem, poslaćemo sjajan bolnički brod na Grenland da se brine o mnogim ljudima koji su bolesni, a o kojima se tamo ne brine. Na putu je - rekao je Tramp.

Trampova objava usljedila je nekoliko sati nakon što je danska Zajednička arktička komanda saopštila da je evakuisala člana posade kojem je bila potrebna hitna medicinska pomoć sa američke podmornice u vodama Grenlanda, sedam nautičkih milja od glavnog grada Grenlanda Nuka.

Grenland, Danska i SAD su krajem prošlog mjeseca održali razgovore kako bi riješile situaciju nakon višemjesečnih tenzija unutar NATO-a.

Danski kralj Frederik je prošle nedjelje posjetio Grenland po drugi put za godinu dana, pokušavajući da pokaže jedinstvo sa tom teritorijom uprkos Trampovim naporima da kupi ostrvo.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Grenland

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стефан Миљеновић за АТВ: Сањао сам овај тренутак

Košarka

Stefan Miljenović za ATV: Sanjao sam ovaj trenutak

12 h

0
Никола Калинић за АТВ: Да пренесемо добру енергију на Евролигу

Košarka

Nikola Kalinić za ATV: Da prenesemo dobru energiju na Evroligu

12 h

0
Обрадовић након освајања Купа: Један од најдражих трофеја у каријери

Košarka

Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

12 h

0
Љекари јој се боре за живот: Жена са метком у глави нађена у стану

Srbija

Ljekari joj se bore za život: Žena sa metkom u glavi nađena u stanu

14 h

0

Više iz rubrike

Гости одједном пропали кроз под кафане! Деветоро завршило у болници

Svijet

Gosti odjednom propali kroz pod kafane! Devetoro završilo u bolnici

14 h

0
У Риму исписане свастике и нацистички симболи

Svijet

U Rimu ispisane svastike i nacistički simboli

14 h

0
Хорор на планини: Медвједи напали скијаше

Svijet

Horor na planini: Medvjedi napali skijaše

16 h

0
Макрон ликује због удара на Трампа

Svijet

Makron likuje zbog udara na Trampa

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Britansko istraživanje: Otkrivene genetske sličnosti raka kod mačaka i ljudi

11

54

Sijarto: Brisel planira 20. paket sankcija - Mađarska neće podržati

11

53

Oproštaj od mlade majke troje djece poginule u teškoj nesreći: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući

11

30

Koverta za babine izazvala raspravu: "Kakva su to izmišljanja?!"

11

16

Hapšenje zbog napada na vaterpoliste Borca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner