U Rimu ispisane svastike i nacistički simboli

Svastike i nacistički simboli ispisani su na zidovima dvorišta u Rimu, gdje su snimane scene flma "Još postoji sutra" koji govori o demokratiji, saopštio je ogranak Nacionalnog udruženja italijanskih partizana.

Ovo udruženje je tim povodom, zajedno sa lokalnim ogrankom Demokratske stranke, zakazalo antifašističke demonstracije za ponedjeljak, 23. februara, prenosi "Roma tudej".

Navode da su grafiti osvanuli u dvorištu u rimskom naselju Testačo, gdje je sniman film rediteljke Paole Kortelezi o demokratiji i hrabrosti žena.

- Klima zastrašivanja je sve očiglednija, nasilje vandalizma sve drskije, ali Testačo je antifašističko naselje - navode iz Udruženja.

Ističu da ne tolerišu normalizaciju ovih akcija, niti odobravaju nasilje, ali da žele da dokumentujemo i reaguju na svaku epizodu neofašističkog nasilja u tom području.

Skupu zakazanom za ponedjeljak priključiće se sindikat CGIL i Udruženje "Roma centro ovest".