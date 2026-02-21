Tramp najavio povećanje globalnih carina na 15 odsto

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da će, nakon odluke Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država o carinama, odmah povećati stopu globalnih carina sa 10 na 15 odsto, navodeći da je takva mjera "u potpunosti dozvoljena i pravno utemeljena".

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Istina naveo da je odluka američkog Vrhovni suda o carinama "apsurdna, loše napisana i izrazito antiamerička", ističući da je donesena nakon više mjeseci razmatranja.

Tramp je poručio da će, u svojstvu predsjednika, odmah povećati stopu carina na 15 procenata, ocijenivši da su brojne zemlje decenijama "iskorištavale" Sjedinjene Američke Države bez posljedica.

On je dodao da će administracija u narednim mjesecima utvrditi i objaviti nove, zakonski dozvoljene carine, koje će, kako je naveo, doprinijeti nastavku politike "učiniti Ameriku ponovo velikom".

- Učinimo Ameriku ponovo velikom, većom nego ikada ranije - zaključio je Tramp.

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu donio je juče, 21. februara, odluku kojom poništava široki spektar globalnih carina koje je uveo Tramp.

Sud je presudio sa šest glasova za i tri protiv da je Tramp prekoračio ovlašćenja kada je koristio zakon iz 1977. godine o saveznoj vanrednoj situaciji (IEEPA) za uvođenje recipročnih tarifa širom svijeta.

Tramp je tvrdio da je nacionalna vanredna situacija nastala zbog velikog trgovinskog deficita i uvoza fentanila i drugih droga, što je, prema njegovim riječima, opravdavalo primjenu IEEPA zakona.

Istovremeno, na snazi ostaju carine na čelik i aluminijum uvedene po drugim zakonskim osnovama.

Prema podacima američke Carinske i granične službe, do sredine decembra carine uvedene na osnovu IEEPA donijele su oko 130 milijardi dolara prihoda.