Ovo su Stefan i Slaviša koji su nestali kod jezera: Sumnja se na najgore

Vučje i Šišince zavijeni su u tišinu nakon nestanka dvojice muškaraca – Stefana Krstića (38) i Slaviše Antića (47), a danas je treći dan potrage za njima.

Stefan Krstić je iz Vučja, dok je Slaviša Antić iz sela Šišince kod Leskovca, a rodom iz Crcavca, u kojem su boravili prije nestanka.

Komšije opisuju nestale muškarce kao ljude koji čitav taj kraj, a pogotovo Jezero Barje, poznaju kao sopstveni džep, što dodatno produbljuje misteriju njihovog nestanka.

„Pomislili smo prvo da se nisu izgubili, pošto je teren šumovit i magla je bila, ali kako vrijeme odmiče hvata nas sve veća panika”, rekao je jedan poznanik nestalih muškaraca i dodao da su njihovi mobilni telefoni nedostupni.

Potraga je i danas u toku, ali za sada nije dala rezultate. Teren koji se pretražuje je izuzetno nepristupačan.

Njihovi prijatelji i rođaci kažu da su obojica porodični ljudi, vrijedni i radni, kao i da su obožavali pecanje.

„Sve je pretraženo, međutim, u strahu smo da su na kraju završili na dnu jezera. Taj dan kada su otišli da pecaju duvao je jak vetar, bilo je loše vrijeme, vjerovatno je i čamac završio na dnu jezera…“, kaže rođak jednog od nestalih.

Podsjetimo, u potragu se juče uključio i Tim za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Leskovca, a danas se priključuju i ronioci Žandarmerije.

