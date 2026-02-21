Logo
Large banner

Ovo su Stefan i Slaviša koji su nestali kod jezera: Sumnja se na najgore

21.02.2026

19:55

Komentari:

0
Вучје и Шишинце завијени су у тишину након нестанка двојице мушкараца – Стефана Крстића (38) и Славише Антића (47), а данас је трећи дан потраге за њима.
Foto: Facebook

Vučje i Šišince zavijeni su u tišinu nakon nestanka dvojice muškaraca – Stefana Krstića (38) i Slaviše Antića (47), a danas je treći dan potrage za njima.

Stefan Krstić je iz Vučja, dok je Slaviša Antić iz sela Šišince kod Leskovca, a rodom iz Crcavca, u kojem su boravili prije nestanka.

Komšije opisuju nestale muškarce kao ljude koji čitav taj kraj, a pogotovo Jezero Barje, poznaju kao sopstveni džep, što dodatno produbljuje misteriju njihovog nestanka.

Најновија вијест

Hronika

Drama u Gračanici: Prekinuta pljačka, lopovi pucali na policiju

„Pomislili smo prvo da se nisu izgubili, pošto je teren šumovit i magla je bila, ali kako vrijeme odmiče hvata nas sve veća panika”, rekao je jedan poznanik nestalih muškaraca i dodao da su njihovi mobilni telefoni nedostupni.

Potraga je i danas u toku, ali za sada nije dala rezultate. Teren koji se pretražuje je izuzetno nepristupačan.

Макрон Трамп

Svijet

Makron likuje zbog udara na Trampa

Njihovi prijatelji i rođaci kažu da su obojica porodični ljudi, vrijedni i radni, kao i da su obožavali pecanje.

„Sve je pretraženo, međutim, u strahu smo da su na kraju završili na dnu jezera. Taj dan kada su otišli da pecaju duvao je jak vetar, bilo je loše vrijeme, vjerovatno je i čamac završio na dnu jezera…“, kaže rođak jednog od nestalih.

Podsjetimo, u potragu se juče uključio i Tim za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Leskovca, a danas se priključuju i ronioci Žandarmerije.

(Rešetka)

Podijeli:

Tagovi :

potraga

nestali

ribari

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Требиње, камера

Gradovi i opštine

Sve više neodgovornih vozača na jugu Srpske

2 h

0
Макрон ликује због удара на Трампа

Svijet

Makron likuje zbog udara na Trampa

2 h

0
Орао Бијељина

Republika Srpska

30 godina od egzodusa i dislokacije "Orla"

2 h

0
СДП

BiH

Sarajevske stranke u Banjaluci - koje su poruke?

2 h

0

Više iz rubrike

Откривени детаљи језивог случаја сексуалног злостављања у Србији

Srbija

Otkriveni detalji jezivog slučaja seksualnog zlostavljanja u Srbiji

3 h

0
Јовици мајка Божурка платила Албанку па се горко покајала

Srbija

Jovici majka Božurka platila Albanku pa se gorko pokajala

5 h

0
Изболи младића (27) ножем, тројица у бјекству, полиција покренула потрагу

Srbija

Izboli mladića (27) nožem, trojica u bjekstvu, policija pokrenula potragu

11 h

0
Министарство препоручује: Грађани Србије да напусте Иран

Srbija

Ministarstvo preporučuje: Građani Srbije da napuste Iran

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

34

Najmlađi ne odustaju od podrške Borcu

21

31

U Rimu ispisane svastike i nacistički simboli

21

19

Izviždana himna BiH u Boriku

21

11

Sanja Maletić progovorila o Jani Todorović

21

01

Oženio se Avdulj Loka iz Kafe Zale

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner