30 godina od egzodusa i dislokacije "Orla"

Ostaviti jedan život koji su poznavali i preseliti ga u drugi grad i danas poslije 30 godina djeluje nestvarno. Uspjelo je to radnicima tadašnjeg Vazduhoplovnog zavoda „Orao“.

Tehnički nespremni za takav izazov, imali su samo jedan cilj da spasu svoje porodice, da spasu preduzeće u kome su zarađivali za hljeb i da počnu ispočetka. Današnji dan posebno je emotivan za učesnike Egzodusa.

„Ovo treba da ostane u istoriji, da se jedan narod kompletno pokupi, sa svoje đedovine i ode u nepoznato. Orao je bio dobro organizovan i to je doprinijelo da smo se dobro organizovali i izvukli kompletnu svoju firmu“, rekao je Milan Prica, ratni direktor kompanije „Orao“ a.d.Bijeljina.

Samo jedna mašina je putovala sedamnaest dana, a za to vrijeme promijenjeno je osamnaest guma na prevoznom sredstvu. Preseljeno je doslovno sve.

„Prevezeni su svi proizvodni , mašine, oprema, prevezeni su demontažni objekti, objekti koji su se mogli demontirati, znači sve smo to prevezli, veliki problem je bio transportnih sredstava i sredstava za utovar...mi smo utovarili negdje oko 1250 različitih prevoznih sredstava za iseljavanje Vazduhoplovnog zavoda „Orao“, rekao je Momčilo Kokić, nekadašnji radnik kompanije „Orao“, a.d.Bijeljinna

U tri mjeseca mukotrpnog rada i nadljudskim naporima uspjeli su da sve proizvodne kapacitete prevezu u Semberiju i da omoguće ovoj vazduhoplovnoj firmi da nastavi život. 23 radnika Orla je poginulo , preko 70 ranjeno u ratu.

„Velika je žrtva bila, ali kad vidimo šta smo sve napravili, uradili, sačuvali...30 godina nije neki veliki period, ali za ljudski život je puno. JA se nadam da će sve ovo ostati da radi i poslije nas“, rekao je Tomislav Paunić, predsjednik Boračke organizacije „Orao“, a.d. Bijeljina.

„Orao“ je danas stabilna kompanije čiji poslovni kapaciteti se šire i koja nastavlja trend razvoja započet prije trideset godina.

„Radimo na remontu i proizvodnji turbo mlaznih motora, dva vodeća kupca u svijetu danas imamo to je Ratno vazduhoplovstvo Srbije i Ratno vazduhoplovstvo Indije, uglavnom smo najviše bazirani i radimo usluge proizvodnih kapaciteta za sve domaće proizvođače“, kaže Dragan Lontoš, predsjednik Sindikalne organizacije „Orao“, a.d. Bijeljina.

Ogromna sloga i timski rad, uprkos teškim vremenskim uslovima i niskim temperaturama omogućili su novi početak. Hiljade kamiona opreme, stotine kamiona koji su prevozili radnike, porodice poginulih i njihove živote u novu sredinu, sve je to potresno i teško, ali vrijedno sjećanja, kažu radnici.