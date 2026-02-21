Užas u Ribniku: Svinja ugrizla čovjeka i pregrizla mu glavnu arteriju

Ekipa Hitne pomoći u Ribniku spasila je danas život starijem muškarcu koji je izgubio tri litra krvi nakon što ga je u toru ugrizla domaća svinja, presjekavši mu glavnu arteriju na butini.

U Domu zdravlja "Dr Dragan Vojvodić" rečeno je da je ovaj pacijent dovezen u njihovu ustanovu poslije podne i da mu je tijelo bilo klonulo.

Tim Hitne službe je, kako je navedeno, nadljudskim naporima pokušavao da zaustavi masovno krvarenje i otvorio je dva venska puta kako bi se nadoknadila izgubljena tečnost.

Iz ribničkog Doma zdravlja su rekli da su uspjeli da održe pacijenta u životu do operacione sale Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci, gdje je uspješno operisan.