Horor na planini: Medvjedi napali skijaše

Nevjerovatan incident dogodio se u srijedu, 18. februara, na skijalištu u Kaliforniji, kada je grupa od tri medvjeda napala skijaše koji su se zatekli na stazi, prenosi Hajat.

Svjedoci tvrde da su medvjedi ispuzali iz snijega i grmlja i potrčali direktno pred skijaše koji su silazili sa vrha planine.

Trenutak napada zabilježio je skijaš dok se vozio žičarom.

Three bears were caught on camera charging through a ski slope right through on-coming skiers at Northstar California Resort. 😱🐻 pic.twitter.com/6fymnrC9LO — New York Post (@nypost) February 19, 2026

Na videu se čuje osoba iza kamere kako viče: "stani", "pomakni se" i "izlazi odavde" dok medvjedi prelaze preko staze skijaša.

Na kraju su se medvjedi povukli u šumovito područje i napustili stazu, a skijaši su prošli bez povreda.