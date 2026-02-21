Logo
Horor na planini: Medvjedi napali skijaše

21.02.2026

20:02

Хорор на планини: Медвједи напали скијаше
Foto: Printscreen/X

Nevjerovatan incident dogodio se u srijedu, 18. februara, na skijalištu u Kaliforniji, kada je grupa od tri medvjeda napala skijaše koji su se zatekli na stazi, prenosi Hajat.

Svjedoci tvrde da su medvjedi ispuzali iz snijega i grmlja i potrčali direktno pred skijaše koji su silazili sa vrha planine.

Trenutak napada zabilježio je skijaš dok se vozio žičarom.

Na videu se čuje osoba iza kamere kako viče: "stani", "pomakni se" i "izlazi odavde" dok medvjedi prelaze preko staze skijaša.

Na kraju su se medvjedi povukli u šumovito područje i napustili stazu, a skijaši su prošli bez povreda.

