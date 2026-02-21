Logo
Mađarska obustavlja isporuku struje Ukrajini?

21.02.2026

18:07

Мађарска обуставља испоруку струје Украјини?
Foto: ATV

Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je Ukrajinu da bi mogao da joj obustavi isporuku električne energije ukoliko Kijev ne nastavi tranzit ruske nafte cjevovodom "Družba".

- Značajan dio električne energije dolazi u Ukrajinu iz Mađarske. Ako prestanemo da je isporučujemo, moglo bi da dođe do velikih problema. Slovaci su juče pokrenuli ovo pitanje i, ako bude potrebno, preduzećemo taj korak - rekao je Orban.

Orban je dodao da je, kao odgovor na neprijateljske akcije Ukrajine, Mađarska obustavila isporuku dizel goriva i blokirala "vojni zajam" EU od 90 milijardi evra Kijevu.

Viktor Orban

