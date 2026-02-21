CDU pozvao na zabranu društvenih mreža mlađima od 14 godina

Njemačka konzervativna stranka Hrišćansko-demokratska unija pozvala je da se korištenje društvenih mreža kao što su "TikTok" i "Instagram" omogući samo osobama starijim od 14 godina.

Stranka kancelara Fridriha Merca je na kongresu u Štutgartu usvojila prijedlog kojim se Vlada poziva da "uvede zakonsku minimalnu starost od 14 godina za korištenje društvenih mreža".

Prijedlog obuhvata i uvažavanje "posebne potrebe za zaštitom osoba uzrasta do 16 godina u digitalnoj sferi", prenijela je agencija DPA.

Slične prijedloge ranije je iznijela Socijaldemokratska stranka, manji partner u njemačkoj koalicionoj Vladi.

Raniji nacrt zahtijevao je minimalnu starost od 16 godina i uključivao je dodatne zahtjeve.

U prijedlogu se navodi da CDU podržava "odgovornu digitalnu zrelost prilagođenu uzrastu".