Serijski silovatelj mogao bi uskoro na slobodu: "Noćna mora svake žene"

Silovatelj poznat kao "Noćni progonitelj", koji je tokom 28 godina napadao usamljene žene, mogao bi da izađe na slobodu, samo deset godina nakon što je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Zli Klajv Hauard, tada 57-godišnjak, vrebao je ulicama tražeći žrtve, a zatim ih napadao u svom karavanu marke Volvo. Samotnjak koji je živio sa roditeljima opisan je kao "noćna mora svake žene" od strane sudije, nakon što je od 1986. godine napao najmanje šest žena.

Nakon što mu je izrečena doživotna kazna, još 15 žena javilo se sa tvrdnjama da su i one bile njegove mete, a Hauardov rođeni brat izjavio je da je "zastrašujuće pomisliti na to koliko je žena Klajv možda napao".

Osuđen je na doživotni zatvor sa minimalnim rokom od 10 godina i tri mjeseca, ali je ta kazna kasnije smanjena za godinu dana jer nije bio uračunat period koji je proveo u pritvoru. Sada zvanični izvještaj otkriva da se u februaru prošle godine pojavio pred komisijom za uslovni otpust, ali mu sloboda nije odobrena jer i dalje predstavlja opasnost po javnost.

U izvještaju Komisije za uslovni otpust navodi se da je prošao obuke usmjerene na suočavanje sa "nasiljem i seksualnim prestupima", ali i da je "bilo situacija kada nije poštovao zatvorska pravila i pokazivao neprijateljski stav prema osoblju".

Ipak, postoji bojazan da će uskoro ponovo pokušati da dobije slobodu, dok upućeni kritikuju to što, kako kažu, nije adekvatno kažnjen za „predatorsku“ prirodu svojih zločina.

Jedan izvor je rekao: "Neće proći mnogo vremena prije nego što ponovo bude upućen pred komisiju za uslovni otpust. Sramota je što bi mogao da bude pušten tako brzo nakon izricanja kazne. Njegovi zločini bili su užasni, predatorski i planski, pa je zastrašujuća pomisao da bi mogao da izađe na slobodu posle nešto više od decenije.“

Kada je list Miror kontaktirao policiju Norfolka, potvrdili su da je istraga o Hauardovim zločinima zatvorena "nekoliko mjeseci nakon izricanja presude". Portparolka je dodala: "Primili smo određeni broj poziva građana nakon izricanja presude Klajvu Hauardu 2015. godine. Svaki od tih navoda je temeljno ispitan i nisu pronađeni dokazi o dodatnim krivičnim delima."

Advokatica za ljudska prava Harijet Vistrič, koja je vodila pravnu kampanju da takozvani "crni taksi silovatelj" Džon Vorbojs ostane u zatvoru, izjavila je: "Nivo rizika kod ozbiljnih seksualnih predatora nije dovoljno prepoznat u ovakvim slučajevima."

Hauard je konačno uhvaćen 2014. godine kada je jedna žrtva pomogla policiji da uđe u trag njegovom Volvu, nakon što ju je silovao na parkingu. Ispostavilo se da je njegov teror trajao gotovo 30 godina širom Norfolka i Kembridžšira.