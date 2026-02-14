Logo
Eksl Rouza otac sa 2 godine oteo i silovao, očuh ga krvnički tukao

Izvor:

Mondo.ba

14.02.2026

18:01

Komentari:

0
Ексл Роуза отац са 2 године отео и силовао, очух га крвнички тукао

Čuveni roker Eksl Rouz možda gazi sedmu deceniju, ali i dalje aktivno nastupa sa svojim bendom, a sada se spremaju i za svjetsku turneju u 2026.

Grupa "Guns N' Roses" je objavila i nove pjesme koje su obradovale najvatrenije fanove, a Eksl je najavio i grafički roman pod nazivom "Axl Rose: Appetite For Destruction", čime je napravio iskorak i u druge tipove umjetnosti.

Čini se da nekada problematičan roker pokušava za sada da ostane na dobrom putu, te da je fokusiran na kreativne projekte umesto na uništavanje sopstvenog života kako je radio godinama unazad.

Nažalost, istina je da Rouz godinama bio poznat po nezgodnom karakteru, ali i nasilju prema ženama, a kako je kasnije otkrio, razlog za to bile su traume iz djetinjstva.

Oteo ga i silovao otac

Njegova majka je imala samo 16 godina kada je ostala trudna, a nakon razvoda, Eksla, koji je tada imao dvije godine, oteo je otac.

Kada je odrastao, Rouz se podvrgao kontroverznoj regresionoj terapiji kroz koju osoba može da se prisjeti prošlih života, ali i ranog djetinjstva.

"Sjećam se otmice, igle i groznih trenutaka. Tata me je se*sualno zlostavljao, a bio je grozan i prema mami. Zato i imam tako s*eban odnos sa ženama i se*s povezujem s moći", priznao je.

Očuh ga tukao

Dodaje i da njegov odnos s majkom nije bio ništa zdraviji. Bio je, kaže, oduvek svjestan da je bio neželjeno dijete, a kada je u njihov život ušao očuh, mama je baš uvijek stavljala njega ispred sina.

Chat GPT

Nauka i tehnologija

ChatGPT na udaru: Milioni pozivaju na otkazivanje pretplate

"Gledala je kako me očuh mlati i nikada nije stala na moju stranu. Moj očuh je najopasnije stvorenje na svijetu", rekao je o svom očuhu koji je ujedno i otac njegove polusestre Ejmi koja je godinama vodila fan klub benda i putovala s njima.

"Nije nam dao da gledamo scene ljubljenja ili se*sa, bilo smo toliko indoktrinirani da smo upozoravali jedno drugo ako ne bismo na vrijeme okrenuli glavu od televizora. Ejmi i mene tukao je čim bi se ukazala prilika", rekao je Eksl koji od svih žena, vjerovatno jedino sa sestrom ima normalan odnos, prenosi Mondo.

