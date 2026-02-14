Cvijanović: Sastanak sa Šekerinskom manifestovao nerazumijevanje u BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je i na današnjem sastanku u Minhenu članova Predsjedništva BiH sa zamjenikom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom manifestovano duboko političko nerazumijevanje u okviru BiH.

"Sastanak sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom krenuo je dobro, a završio onako kako to završavaju sastanci kada imamo učesnike iz BiH. Ni najmanje zbog toga što je nešto bilo pogrešno sa strane zamjenice generalnog sekretara. Mi imamo dobru saradnju", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je Republika Srpska prije dvije-tri godine napravila kontakt sa ljudima iz NATO-a kako bi razumjeli da je dolazilo do zloupotreba i manipulacija kada je u pitanju slanje određenih dokumenata, zaobilaženje stavova srpskih predstavnika i tu su stvari ispravljene.

"Oni insistiraju da stvari budu proceduralno u redu, a to je da sve prolazi kroz komisiju, a ne kroz jednu stranu, kao što je to do sada bio slučaj", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su druga dva člana Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović na sastanku bili poprilično eksplozivni.

"Upali su u vatru sa pričom ako bude rata. Jasno sam rekla da nema rata, osim ako ne dođu sa strane neki džihadisti ili sa strane iz nekog drugog vojnog saveza", rekla je Cvijanovićeva i dodala da se duboko nerazumijevanje u okviru BiH manifestuje na svaki mogući način.

Ona je istakla da je to bilo veoma nekorektno, ali da i to pokazuje kakva su razmišljanja kolega koji dolaze iz drugog naroda.

To je, kaže, podstaklo da reaguje na prilično buran način, s obzirom da su se Bećirović i Komšić nametali da objasne šta je dobro za Republiku Srpsku, a niti su izabrani u Srpskoj, niti su pozvani da govore u ime Srba, niti ijedne opštine u Srpskoj ili neke institucije.

"Rekla sam da nemaju nikakvog prava da pričaju o tome. O tome samo ja mogu da pričam na ovom sastanku. Upravo ta uzurpacija institucija, a sada i mišljenja, stvar je koja čini nemoguću saradnju u BiH. Što prije prestanu da se ponašaju tako prije će se i stvari moći popraviti", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Sastanak sa Šekerinskom održan je na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije