Miniću uručena povelja opštine Višegrad

Саво Минић добио повељу општине Вишеград
Predsjedniku Vlade Republike Srpske Savu Miniću danas je uručena Povelja opštine Višegrad za doprinos razvoju ove lokalne zajednice i podršku realizaciji infrastrukturnih i privrednih projekata.

Povelju, koja je najviše opštinsko priznanje, Miniću je uručio načelnik opštine Mladen Đurević.

Tokom boravka u Višegradu, Minić je posjetio Opštinsku upravu, gdje je sa Đurevićem razgovarao o investicijama, energetskoj stabilnosti i otvaranju novih radnih mjesta.

Sagovornici su ocijenili da je saradnja republičkih i lokalnih institucija od ključnog značaja za nastavak razvoja Višegrada.

Naglašeno je da će biti nastavljena zajednička realizacija projekata koji imaju za cilj unapređenje kvaliteta života građana Višegrada.

Sastanku je prisustvovao i direktor preduzeća "Hidroelektrane na Drini" Nedeljko Perišić.

Savo Minić

Višegrad

povelja

