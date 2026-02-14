Logo
Orban: Ukrajina neće postati članica EU

SRNA

14.02.2026

Орбан: Украјина неће постати чланица ЕУ
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da Ukrajina neće postati članica EU.

Zelenski je u obraćanju na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji rekao da Orban "pumpa svoj stomak umjesto da gradi vojsku".

"Dragi Vladimire Zelenski, hvala vam na vašem novom predizbornom govoru kao izraz podrške pristupanju Ukrajine EU. To će značajno pomoći Mađarima da jasnije sagledaju situaciju", objavio je Orban na društvenim mrežama.

On je dodao da je Zelenski pogrešno shvatio situaciju, prenio je TASS.

Бомбоне

Svijet

Putnik ih "počastio" bombonama, stjuardese završile u bolnici

"Ova diskusija nije o meni ili vama. Radi se o budućnosti Mađarske, Ukrajine i Evrope. Upravo zato ne možete postati član EU", naveo je Orban.

Vlada Mađarske je više puta saopštila da neće dozvoliti ishitreno pristupanje Ukrajine EU, jer bi to stvorilo prijetnju direktnog vojnog sukoba sa Rusijom i nanijelo značajnu štetu evropskoj ekonomiji.

Viktor Orban

EU

Vladimir Zelenski

