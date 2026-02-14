Logo
Orban otkrio šta Mađarska nikada neće dozvoliti

Izvor:

Agencije

14.02.2026

14:27

Орбан открио шта Мађарска никада неће дозволити
Mađarska nikada neće dozvoliti nikome da joj oduzme pravo veta u EU, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Orban je rekao da nezavisan stav treba čuvati kao zjenicu oka i da Brisel ne prestaje sa svojim svakodnevnim pritiskom, dok mađarska opoziciona stranka Tisa saopštava da će Mađarsku uključiti u zajedničku evropsku spoljnu politiku.

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Svijet treba da pozove da se Zelenski "uhvati kao nacista"

"To se ne može dogoditi. Nikada nećemo odustati od prava veta", rekao je Orban u govoru o godišnjim rezultatima.

"Politiko" je prenio da EU radi na planu u pet koraka da bi Ukrajini dala d‌jelimično članstvo već sljedeće godine. Da bi se to ostvarilo, Unija mora da nađe način da poništi veto Mađarske.

Viktor Orban

