Orban otkrio šta Mađarska nikada neće dozvoliti

Mađarska nikada neće dozvoliti nikome da joj oduzme pravo veta u EU, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
Orban je rekao da nezavisan stav treba čuvati kao zjenicu oka i da Brisel ne prestaje sa svojim svakodnevnim pritiskom, dok mađarska opoziciona stranka Tisa saopštava da će Mađarsku uključiti u zajedničku evropsku spoljnu politiku.
"To se ne može dogoditi. Nikada nećemo odustati od prava veta", rekao je Orban u govoru o godišnjim rezultatima.
"Politiko" je prenio da EU radi na planu u pet koraka da bi Ukrajini dala djelimično članstvo već sljedeće godine. Da bi se to ostvarilo, Unija mora da nađe način da poništi veto Mađarske.
