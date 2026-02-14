Kina uvodi nulte carine za uvoz iz 53 zemlje

Kina će od 1. maja uvesti nulte carine na uvoz iz 53 afričke zemlje sa kojima ima diplomatske odnose, prenijeli su danas državni mediji.

Peking ističe da će paralelno da nastavi pregovore i potpisivanje sporazuma o ekonomskom partnerstvu, a takođe planira dalje proširenje pristupa kineskom tržištu za afrički izvoz kroz nadograđene mehanizme, uključujući tzv. "zeleni kanal", navodi državna televizija, preneo je Rojters.

Ova inicijativa je deo šire strategije Kine s ciljem da ojača ekonomske i trgovinske veze sa afričkim državama, prenosi Tan‌jug.