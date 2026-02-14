Logo
Bijela kuća čestitala Dan zaljubljenih: ''Osvojio si mi srce''

14.02.2026

11:50

Foto: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Na zvaničnom nalogu Bijele kuće na društvenoj mreži Iks, objavljene su četiri fotografije za Dan zaljubljenih.

Jedna od njih prikazuje mapu Grenlanda u obliku srca sa porukom "Vrijeme je da definišemo situaciju u našoj vezi".

Srbija

Jeziva saobraćajka: Motociklista udario u drvo, nije mu bilo spasa

Pored toga, administracija bivšeg predsjednika Donalda Trampa objavila je čestitku sa likom svrgnutog venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, na kojoj je političar prikazan u avionu, uz natpis "Osvojio si mi srce".

Bijela kuća je na društvenim mrežama objavila čestitku za Dan zaljubljenih sa motivima Grenlanda, svrgnutog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i migranata.

Administracija predsjednika Donalda Trampa je, takođe, objavila čestitku za Dan zaljubljenih sa likom svrgnutog venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, na kojoj je zarobljeni političar prikazan u avionu, a uz sliku je objavljen i natpis: "Osvojio si mi srce".

Сат

Zanimljivosti

Ove godine ljetno računanje vremena počinje ranije, evo i zašto

Bijela kuća je posvetila posebnu čestitku za Dan zaljubljenih migrantskoj krizi - u obliku srca, s natpisom: "Moja ljubav prema tebi je jaka kao ljubav demokrata prema ilegalnim imigrantima", i s porukom: "Letio bih 1.537 milja da popijem piće sa tobom".

Na četvrtoj slici je sam Tramp, koji u ruci drži, kako je napisano, izvršnu odredbu 4547 i poruku: "UR My Valentine", uz njegov potpis.

Bijela kuća

Donald Tramp

dan zaljubljenih

