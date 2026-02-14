Logo
Large banner

Amerikanci napali čamac, troje mrtvih

Izvor:

B92

14.02.2026

08:33

Komentari:

0
Амерички напад на нарко чамац
Foto: Screenshot / X

Američka vojska je saopštila da su tri osobe poginule u napadu na čamac za koji se sumnja da je prevozio trgovinu drogom u Karipskom moru.

SAD su od septembra izvele najmanje 38 takvih kontroverznih operacija.

Vojska Sjedinjenih Država saopštila je u petak da je napala još jedan brod osumnjičen za trgovinu drogom na Karibima, ubivši tri osobe.

Južna komanda SAD (SAUTKOM) objavila je na društvenoj mreži Iks snimak od 11 sekundi koji prikazuje čamac kako gazi kroz vodu prije nego što ga je pogodio, kako je vojska nazvala, "smrtonosni kinetički udar" i eksplodirao.

Brod je "plovio poznatim rutama za trgovinu drogom na Karibima i bio je uključen u operacije trgovine drogom", navodi se u saopštenju Južne komande.

Američke vlasti nisu pružile nikakve dokaze za ove tvrdnje.

Smrtonosni napadi na američke brodove sa drogom

Trampova administracija je od početka septembra izvršila najmanje 38 udara na navodne brodove za prevoz droge u Karipskom moru i istočnom Tihom okeanu u pokušaju da se izbori sa međunarodnim švercom droge.

Američki predsjednik Donald Tramp opravdao je napade kao neophodnu eskalaciju, rekavši da je njegova zemlja u "oružanom sukobu" sa kartelima u Latinskoj Americi.

Napad u petak je, prema zvaničnim podacima, povećao broj žrtava u takvim operacijama na najmanje 133.

Ali SAD su ponudile malo dokaza koji bi potkrijepili njihove tvrdnje o ubijanju "narkoterorista".

Kritičari su takođe izrazili zabrinutost zbog legalnosti smrtonosnih udara u međunarodnim vodama.

Prošle nedjelje, američki ministar odbrane Pit Hegset tvrdio je da su "neki vodeći kartelski trgovci drogom" u regionu "odlučili da prekinu sve operacije sa narkoticima na neodređeno vrijeme zbog nedavnih (veoma efikasnih) kinetičkih udara na Karibima".

Hegset je komentarisao na svom ličnom nalogu na društvenim mrežama i nije dao nikakve dodatne informacije koje potkrepljuju tu tvrdnju.

Podijeli:

Tagovi :

Droga

Karibi

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

На Минхенској конференцији о европској безбједности

Svijet

Na Minhenskoj konferenciji o evropskoj bezbjednosti

1 h

0
Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку

Svijet

Italijan gledao kako mu lopov iz BiH ulazi u kuću pa ga uvukao u klopku

10 h

0
Макрон о комуникацији са Русијом: Одлучио сам...

Svijet

Makron o komunikaciji sa Rusijom: Odlučio sam...

11 h

0
Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

Svijet

Zaharova: Zapad bi trebalo da razgovara o teroru nad civilima, a ne o sponzorisanju Kijeva

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

Šta znači kada na Svetog Trifuna padnu kiša ili snijeg

09

50

Poznato stanje maloljetnice kojoj je amputirana noga nakon nesreće

09

44

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

09

38

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

09

37

Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner