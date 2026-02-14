Amerikanci napali čamac, troje mrtvih

Američka vojska je saopštila da su tri osobe poginule u napadu na čamac za koji se sumnja da je prevozio trgovinu drogom u Karipskom moru.

SAD su od septembra izvele najmanje 38 takvih kontroverznih operacija.

Vojska Sjedinjenih Država saopštila je u petak da je napala još jedan brod osumnjičen za trgovinu drogom na Karibima, ubivši tri osobe.

Južna komanda SAD (SAUTKOM) objavila je na društvenoj mreži Iks snimak od 11 sekundi koji prikazuje čamac kako gazi kroz vodu prije nego što ga je pogodio, kako je vojska nazvala, "smrtonosni kinetički udar" i eksplodirao.

Brod je "plovio poznatim rutama za trgovinu drogom na Karibima i bio je uključen u operacije trgovine drogom", navodi se u saopštenju Južne komande.

Američke vlasti nisu pružile nikakve dokaze za ove tvrdnje.

Smrtonosni napadi na američke brodove sa drogom

Trampova administracija je od početka septembra izvršila najmanje 38 udara na navodne brodove za prevoz droge u Karipskom moru i istočnom Tihom okeanu u pokušaju da se izbori sa međunarodnim švercom droge.

Američki predsjednik Donald Tramp opravdao je napade kao neophodnu eskalaciju, rekavši da je njegova zemlja u "oružanom sukobu" sa kartelima u Latinskoj Americi.

Napad u petak je, prema zvaničnim podacima, povećao broj žrtava u takvim operacijama na najmanje 133.

Ali SAD su ponudile malo dokaza koji bi potkrijepili njihove tvrdnje o ubijanju "narkoterorista".

Kritičari su takođe izrazili zabrinutost zbog legalnosti smrtonosnih udara u međunarodnim vodama.

Prošle nedjelje, američki ministar odbrane Pit Hegset tvrdio je da su "neki vodeći kartelski trgovci drogom" u regionu "odlučili da prekinu sve operacije sa narkoticima na neodređeno vrijeme zbog nedavnih (veoma efikasnih) kinetičkih udara na Karibima".

Hegset je komentarisao na svom ličnom nalogu na društvenim mrežama i nije dao nikakve dodatne informacije koje potkrepljuju tu tvrdnju.