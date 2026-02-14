Logo
Spremite se za povratak snijega: Objavljena prognoza za naredne dane

Izvor:

ATV

14.02.2026

10:05

снијег Бањалука
Foto: Ustupljena fotografija

U Bosni i Hercegovini u subotu, 14. februara, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama ima magle.

Danas će u BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno. Prije podne kiša se očekuje ponegdje u Hercegovini, a poslije podne i tokom noći u većini područja.

Na vrhovima planina sa slabim snijegom. Više padavina u Hercegovini.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 6 do 12, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 14 stepeni.

Objavljena je i prognoza do utorka.

U nedjelju 15. 2. 2026, pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Prema kraju dana i tokom noći padavina slabe i prestaju, uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni.

U ponedjeljak 16. 2. 2026, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.

Društvo

Šta znači kada na Svetog Trifuna padnu kiša ili snijeg

U utorak 17. 2. 2026, pretežno oblačno vrijeme. Na sjeveru Bosne očekuje se kiša ili susnježica, u Hercegovini povremeno slaba kiša, a u ostatku Bosne snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, u ostatku zemlje slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 10 stepeni, navodi se u vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

