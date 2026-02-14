U Srpskoj rođeno 27 beba

14.02.2026
08:21
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, od kojih 14 djevojčica i 13 dječaka.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, zatim u Bijeljini i Doboju po šest, u Gradišci, Prijedoru i Zvorniku po dvije, a u Foči jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima.
Gradovi i opštine
Zanimljiva poruka zalijepljena na vratima prodavnice u Gradišci
U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i četiri dječaka, u Bijeljini i Doboju po tri djevojčice i tri dječaka, Zvorniku i Gradišci po jedna djevojčica i dječak, Prijedoru dvije djevojčice, a u Foči jedan dječak.
U protekla 24 časa porođaja nije bilo u Trebinju, Nevesinju, Istočnom Sarajevu
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
11 h0
Društvo
11 h0
Najnovije
Najčitanije
09
50
09
44
09
38
09
37
09
34
Trenutno na programu