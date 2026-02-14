U Srpskoj rođeno 27 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, od kojih 14 djevojčica i 13 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, zatim u Bijeljini i Doboju po šest, u Gradišci, Prijedoru i Zvorniku po dvije, a u Foči jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i četiri dječaka, u Bijeljini i Doboju po tri djevojčice i tri dječaka, Zvorniku i Gradišci po jedna djevojčica i dječak, Prijedoru dvije djevojčice, a u Foči jedan dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u Trebinju, Nevesinju, Istočnom Sarajevu