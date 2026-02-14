Logo
Large banner

U Srpskoj rođeno 27 beba

14.02.2026

08:21

Komentari:

0
У Српској рођено 27 беба
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, od kojih 14 djevojčica i 13 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, zatim u Bijeljini i Doboju po šest, u Gradišci, Prijedoru i Zvorniku po dvije, a u Foči jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima.

Порука на улазу у трговину у Градишци

Gradovi i opštine

Zanimljiva poruka zalijepljena na vratima prodavnice u Gradišci

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i četiri dječaka, u Bijeljini i Doboju po tri djevojčice i tri dječaka, Zvorniku i Gradišci po jedna djevojčica i dječak, Prijedoru dvije djevojčice, a u Foči jedan dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u Trebinju, Nevesinju, Istočnom Sarajevu

Podijeli:

Tagovi :

porodilište

bebe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Свијећа

Društvo

Danas su Zadušnice: Šta treba uraditi za pokojnike?

1 h

0
Свечана академија Сретење 2026

Republika Srpska

U Višegradu nastavak obilježavanja Sretenja

1 h

1
У трамвајској несрећи у Сарајеву јуче је погинуо младић из Брчког, Ердоан Моранкић, који је студирао у Сарајеву.

BiH

Dan žalosti zbog pogibije mladića u Sarajevu

1 h

0
Прослављамо Светог Трифуна: Његова глава се налази у једној цркви на Балкану

Društvo

Proslavljamo Svetog Trifuna: Njegova glava se nalazi u jednoj crkvi na Balkanu

1 h

0

Više iz rubrike

Свијећа

Društvo

Danas su Zadušnice: Šta treba uraditi za pokojnike?

1 h

0
Прослављамо Светог Трифуна: Његова глава се налази у једној цркви на Балкану

Društvo

Proslavljamo Svetog Trifuna: Njegova glava se nalazi u jednoj crkvi na Balkanu

1 h

0
Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему

Društvo

Da li je grijeh prati veš na crveno slovo: Sveštenik riješio dilemu

11 h

0
Сви причају о свадби у Херцеговини

Društvo

Svi pričaju o svadbi u crkvi Svetog Ilije: Mladenci glavna tema

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

50

Poznato stanje maloljetnice kojoj je amputirana noga nakon nesreće

09

44

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

09

38

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

09

37

Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

09

34

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner