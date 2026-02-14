Logo
U Višegradu nastavak obilježavanja Sretenja

SRNA

14.02.2026

08:14

Свечана академија Сретење 2026
U Višegradu će danas biti obilježeni Dan državnosti Republike Srpske i Dan državnosti Srbije - Sretenje, Dan boraca i Prvog srpskog ustanka.

Svečanoj akademiji, koja će biti održana u 13.00 časova u Andrićgradu, prisustvovaće predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Program počinje u 10.30 časova služenjem parastosa poginulim borcima Vojske Republike Srpske u manastiru Dobrun i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik Karađorđu.

Polaganje cvijeća kod centralnog spomenika na Trgu palih boraca planirano je za 12.00 časova.

U okviru obilježavanja Sretenja, u Banjaluci je juče otvoren objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i održana svečana akademija u prisustvu visokih zvaničnika Srpske i Srbije.

Program se nastavlja sutra u Orašcu i Kragujevcu.

Svečanost u Orašcu biće održana kod spomenika voždu Karađorđu sa početkom u 11.00 časova, a prisustvovaće joj premijer Minić i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Svečana akademija, kojoj će prisustvovati Stevandić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, biće održana u Kragujevcu sa početkom u 14.00 časova.

Republika Srpska i Srbija od prošle godine zajednički obilježavaju Sretenje - Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Republike Srpske, koji odslikava osnovne vrijednosti kao temelj državnosti Srpske, pozivajući na zajedništvo, jedinstvo i snagu, te naglašavajući važnost očuvanja i jačanja Srpske.

Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine, a prema podacima tadašnjeg Generalštaba, na kraju rata brojala je oko 210.000 mobilisanih boraca. U Odbrambeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine poginula su 23.752 borca.

Prvi srpski ustanak protiv otomanske vlasti podignut je 15. februara 1804. godine u Orašcu i predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji.

