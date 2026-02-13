Cvijanovićeva se susrela sa Nikol Megrou

13.02.2026
20:36
Komentari:0
Srpski član član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Minhenu sa ambasadorom SAD u Zagrebu Nikol Megrou.
"Srdačan susret u Minhenu sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu Nikol Megrou", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Željka Cvijanović učestvuje na Minhenskoj bezbjednosnoj konferencije tokom koje će biti održane brojne debate na visokom nivou o međunarodnoj bezbjednosti.
Srdačan susret u Minhenu sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu Nikol Megrou. pic.twitter.com/5s9iEifCdB— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) February 13, 2026
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
22
01
21
45
21
34
21
27
21
26
Trenutno na programu