Cvijanovićeva se susrela sa Nikol Megrou

13.02.2026

20:36

Никол Мегроу
Srpski član član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Minhenu sa ambasadorom SAD u Zagrebu Nikol Megrou.

"Srdačan susret u Minhenu sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu Nikol Megrou", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Željka Cvijanović učestvuje na Minhenskoj bezbjednosnoj konferencije tokom koje će biti održane brojne debate na visokom nivou o međunarodnoj bezbjednosti.

Željka Cvijanović

