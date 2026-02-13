Cvijanovićeva se susrela sa Nikol Megrou

Srpski član član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Minhenu sa ambasadorom SAD u Zagrebu Nikol Megrou.

"Srdačan susret u Minhenu sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu Nikol Megrou", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Željka Cvijanović učestvuje na Minhenskoj bezbjednosnoj konferencije tokom koje će biti održane brojne debate na visokom nivou o međunarodnoj bezbjednosti.