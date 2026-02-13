Logo
Palata Republike Srpske ukrašena na poseban način - FOTO

Izvor:

SRNA

13.02.2026

18:25

Палата Републике Српске украшена на посебан начин - ФОТО

Palata Republike u Banjaluci večeras je osvijetljena bojama zastava Republike Srpske i Srbije, povodom obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Srpske i Dana državnosti Srbije.

Palata će na isti način biti osvijetljena i naredna dva dana.

Republika Srpska nizom manifestacija proslavlja Sretenje kao Dan državnosti pod sloganom "Sabornost i ponos".

Палата Републике Сретење
Palata Republike Sretenje

Republika Srpska i Republika Srbija utvrdile su zajedničko obilježavanje Sretenja kao Dana državnosti Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu u junu 2024. godine.

