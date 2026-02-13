Palata Republike Srpske ukrašena na poseban način - FOTO

Izvor:
SRNA
13.02.2026
18:25
Komentari:0
Palata Republike u Banjaluci večeras je osvijetljena bojama zastava Republike Srpske i Srbije, povodom obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Srpske i Dana državnosti Srbije.
Palata će na isti način biti osvijetljena i naredna dva dana.
Republika Srpska nizom manifestacija proslavlja Sretenje kao Dan državnosti pod sloganom "Sabornost i ponos".
Republika Srpska i Republika Srbija utvrdile su zajedničko obilježavanje Sretenja kao Dana državnosti Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu u junu 2024. godine.
