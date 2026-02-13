Logo
Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

13.02.2026

17:36

Жељка Цвијановић
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvuje bezbjednosnoj konferenciji u Minhenu, nakon čijeg otvaranja je rekla, da se u Evropi primijeti drugačija atmosfera.

"Postoji više onih koji saopštavaju da je drugačije vrijeme i da neka pravila koja su ranije bila na sceni ili nisu više, ili se moraju mijenjati. Sasvim se drugačije posmatraju neke stvari", dodala je Cvijanović.

Ističe da je do sada imala sastanke, te da joj je bilo važno da objasni određene stvari vezane za BiH.

"Stvari moraju da se vrate u normalnu kolotečinu, jedine relevantne treba da budu institucije, tu ne mislim samo na institucije na nivou BiH, nego i institucije Srpske, koje žele da imaju svoju autonomiju, svoja prava, koja su dobila, da odlučuju i kreiraju razne procese važne za građane Srpske, te da im se to ne uzima manipulacijama i prevarama. Nastaviću da budem ovdje, ali svakako ono što je važno ovdje je da se ovaj skup održava", ističe ona.

Шмит

BiH

Šmitova odluka neustavna: Ustavnopravna komisije jasna

Podsjećamo, u Minhenu je počela Minhenska bezbjednosna konferencija, koju je formalno otvorio Fridrih Merc.

Na konferenciji i ove godine učestvuje srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Tokom tri dana, biće održane brojne debate na visokom nivou o međunarodnoj bezbjednosti, na kojima će učestvovati brojni šefovi država i lideri međunarodnih organizacija.

Vodeći forum za međunarodnu bezbjednosnu politiku, još jednom će omogućiti debate o ključnim aktuelnim izazovima spoljne i bezbjednosne politike.

Više od 60 šefova država i vlada iz cijelog svijeta potvrdilo je svoje prisustvo, većinom iz evropskih zemalja, a teme o kojima će razgovarati su brojne - od evropske bezbjednosti i odbrane, preko budućnosti transatlantskih odnosa, do suprotstavljene vizije globalnog poretka.

Ovogodišnja konferencija smatra se jednom od najvažnijih u istoriji, a prisustvuje joj oko 60 šefova država i vlada širom svijeta. Najveća delegacija dolazi iz SAD-a, koju, osim Rubija, čini oko 40 predstavnika američkog kongresa iz obje stranke.

