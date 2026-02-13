Otvorena nova Klinika za onkologiju i hematologiju UKC-a Srpske

Novoizgrađeni objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske otvoren je danas u Banjaluci u prisustvu najviših zvaničnika Srpske.

Prethodno je čin osveštanja novosagrađenog objekta obavio Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava koji je i vikarni episkop mitropolita banjalučkog Jefrema.

Episkop Sava prenio pozdrave i čestitke mitropolita Jeferema i uručio ikonu Presvete Bogorodice sa molitvom da njen pokrov bude sa svima koji će ovdje boraviti.

Klinika za onkologiju i hematologiju

Svečanosti, upriličenoj u okviru obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, prisustvovali su v. d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.

Prisutni su bili i v.d. direktora UKC-a Nikola Šobot, predstavnici Pokrajinske Vlade, narodni poslanici, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, sveštenstvo Eparhije banjalučke.

Projekat izgradnje novog objekta finansiran je iz budžeta Republike Srpske u iznosu većem od 60 miliona KM, a radovi su počeli 29. juna 2022, te završeni 1. decembra 2025. godine.

Objekat čine suteren, prizemlje i četiri sprata, a njegova bruto površina je 11.474 metra kvadratna.

Objekat raspolaže sa 360 kreveta za smještaj /Klinika za onkologiju, Klinika za hematologiju, onkološki dio Klinike za plućne bolesti i Palijativna njega, gdje će biti smješteni pacijenti u terminalnoj fazi bolesti/.

Takođe, u objektu se nalazi 60 kreveta/fotelja za dnevni smještaj pacijenata.