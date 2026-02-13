Dodik najavio veće plate u zdravstvu i dodatak od 250 KM

Autor:Stevan Lulić
Predsjednik Milorad Dodik najavio je da će uskoro biti povećane plate zdravstvenim radnicima u Republici Srpskoj.
Kako je istakao plate će biti povećane u aprilu za 5 odsto.
Osim toga, Dodik je najavio i dodatak svim medicinskim radnicima u iznosu od 250 KM.
Taj dodatak bi radnicima na račune trebalo da legne u julu.
"Mislim da će kumulativni iznos biti ono što smo čuli od samog sindikata", istakao je Dodik.
Predsjednik SNSD-a je naglasio da je otvaranje objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u UKC-u Srpske je još jedna "naša pobjeda koju ostavljamo iza sebe generacijama koje dolaze, ali i ispunjavamo dug prema onima koji su to davno željeli".
Dodik je rekao da će se ulaganja u zdravstvo nastaviti i da će biti uloženo 75 miliona evra za završetak kampusa u UKC-u Srpske i rekonstrukciju potrebnih objekata i odjeljenja.
On je istakao da je objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom izgrađen sredstvima Vlade Srpske, bez ijednog feninga zaduženja.
"Zahvaljujem bivšem direktoru UKC-a Vladi Đajiću koji je bio dovoljno uporan da nametne ovu temu, zahvaljujem bivšem premijeru Radovanu Viškoviću i ministarki finansija Zori Vidović", rekao je Dodik.
