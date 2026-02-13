Logo
Dodik najavio veće plate u zdravstvu i dodatak od 250 KM

Autor:

Stevan Lulić

13.02.2026

15:36

Komentari:

3
Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik najavio je da će uskoro biti povećane plate zdravstvenim radnicima u Republici Srpskoj.

Kako je istakao plate će biti povećane u aprilu za 5 odsto.

Osim toga, Dodik je najavio i dodatak svim medicinskim radnicima u iznosu od 250 KM.

MUP RS

Republika Srpska

MUP Srpske izdao naredbu: Zabrana stupila na snagu

Taj dodatak bi radnicima na račune trebalo da legne u julu.

"Mislim da će kumulativni iznos biti ono što smo čuli od samog sindikata", istakao je Dodik.

Klinika za onkologiju nova pobjeda Srpske

Predsjednik SNSD-a je naglasio da je otvaranje objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u UKC-u Srpske je još jedna "naša pobjeda koju ostavljamo iza sebe generacijama koje dolaze, ali i ispunjavamo dug prema onima koji su to davno željeli".

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Centra za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom na ponos svih

Dodik je rekao da će se ulaganja u zdravstvo nastaviti i da će biti uloženo 75 miliona evra za završetak kampusa u UKC-u Srpske i rekonstrukciju potrebnih objekata i odjeljenja.

On je istakao da je objekat za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom izgrađen sredstvima Vlade Srpske, bez ijednog feninga zaduženja.

"Zahvaljujem bivšem direktoru UKC-a Vladi Đajiću koji je bio dovoljno uporan da nametne ovu temu, zahvaljujem bivšem premijeru Radovanu Viškoviću i ministarki finansija Zori Vidović", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

