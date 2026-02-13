Minić: Na ponos svih Centar za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom

Centra za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske je na ponos svih, kako građana, tako i institucija, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić na otvaranju objekta za onkologiji u UKC Srpske.

"Ovaj objekat ovdje je dokaz koliko i kako se ulaže u naš zdravstveni sistem. Na ponos svih nas. Sjećam se kako je /lider SNSD-a/ Milorad Dodik uvijek govorio da se političar mjeri po onome što iza njega ostane, danas vidimo šta ostaje iza nas i drago mi je što sam na svim fotografijama dosadašnjih inicijativa građenja i podizanja objekata vidio upravo Dodika", ističe Minić.

Dodaje da se nastavlja sa gradnjom i rekonstrukcijama.

"Kada pomislimo da nešto nevalja, treba vidjeti u ovim ustanovama, ove ljude, da bi shvatili da je život lijep kada ste zdravi, ali i shvatiti kakve imamo obaveze u smislu građenja i podizanja novih zdravstvenih objekata. Sistem mora pokazati empatiju, mislim da to i radi. Nastavićemo još jače", kaže Minić.