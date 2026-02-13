Logo
Karan: Zahvalnost srpskom narodu i svim građanima Srpske koji su izašli na izbore

13.02.2026

15:05

Komentari:

1
Каран: Захвалност српском народу и свим грађанима Српске који су изашли на изборе
Foto: ATV

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karana zahvalio je srpskom narodu i svim građanima Republike Srpske koji su izašli na izbore i dali mu povjerenje da obavlja dužnost predsjednika Republike Srpske.

"Hvala i onima koji su glasali drugačije. Svaki građanin koji je iskoristio biračko pravo potvrđuje da je volja naroda jedini izvor vlasti i da o sudbini Republike Srpske suvereno odlučuje isključivo njen narod", objavio je Karan na Iksu.

On je poručio da narodna volja, Ustav Republike Srpske i pravo srpskog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti ostaju njegova jedina vodilja i obaveza.

ЦИК

Republika Srpska

CIK: Karan predsjednik Republike Srpske

Centralna izborna komisija BiH potvrdila je danas da je Siniša Karan izabran za predsjednika Republike Srpske.

CIK je na hitnoj korespodentnoj sjednici donio odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, prema kojim je potvrđen izbor Karana, kandidata SNSD-a.

Komentari (1)
