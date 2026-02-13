Karan: Zahvalnost srpskom narodu i svim građanima Srpske koji su izašli na izbore

13.02.2026
15:05
Komentari:1
Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karana zahvalio je srpskom narodu i svim građanima Republike Srpske koji su izašli na izbore i dali mu povjerenje da obavlja dužnost predsjednika Republike Srpske.
"Hvala i onima koji su glasali drugačije. Svaki građanin koji je iskoristio biračko pravo potvrđuje da je volja naroda jedini izvor vlasti i da o sudbini Republike Srpske suvereno odlučuje isključivo njen narod", objavio je Karan na Iksu.
On je poručio da narodna volja, Ustav Republike Srpske i pravo srpskog naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti ostaju njegova jedina vodilja i obaveza.
Republika Srpska
CIK: Karan predsjednik Republike Srpske
Centralna izborna komisija BiH potvrdila je danas da je Siniša Karan izabran za predsjednika Republike Srpske.
CIK je na hitnoj korespodentnoj sjednici donio odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, prema kojim je potvrđen izbor Karana, kandidata SNSD-a.
Zahvalnost srpskom narodu i svim građanima Republike Srpske koji su izašli na izbore i dali mi povjerenje da obavljam dužnost predsjednika Republike Srpske.— Siniša Karan (@sinisa_karan) February 13, 2026
Hvala i onima koji su glasali drugačije. Svaki građanin koji je iskoristio biračko pravo potvrđuje da je volja naroda jedini…
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h4
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
17
42
17
36
17
25
17
24
17
18
Trenutno na programu