CIK potvrdio: Siniša Karan predsjednik Republike Srpske

Centralna izborna komisija BiH potvrdila je izbor Siniše Karana za predsjednik Republike Srpske na ponovljenim izborima.

Svi članovi CIK-a bili su saglasni.

Siniša Karan je 23. novembra ostvario pobjedu nad SDS-ovim kandidatom Brankom Blanušom, ali je CIK odlučio da ponovi glasanje na 136 biračkih mjesta.

Na ponovljenim izborima 8. februara Karan je ostvario još uvjerljiviju razliku.