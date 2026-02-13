Logo
Large banner

CIK potvrdio: Siniša Karan predsjednik Republike Srpske

Izvor:

ATV

13.02.2026

13:04

Komentari:

4
Синиша Каран на гласању
Foto: ATV BL

Centralna izborna komisija BiH potvrdila je izbor Siniše Karana za predsjednik Republike Srpske na ponovljenim izborima.

Svi članovi CIK-a bili su saglasni.

Siniša Karan je 23. novembra ostvario pobjedu nad SDS-ovim kandidatom Brankom Blanušom, ali je CIK odlučio da ponovi glasanje na 136 biračkih mjesta.

Na ponovljenim izborima 8. februara Karan je ostvario još uvjerljiviju razliku.

Podijeli:

Tagovi :

Siniša Karan

CIK BiH

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Sloboda je najveća vrijednost i dužni smo da je čuvamo

4 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Republika Srpska

Nova prijava protiv biznismena iz Dubice, oštetio firmu za 2,4 miliona KM

4 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske: Povodom Sretenja u ponedjeljak neradni dan

4 h

2
Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку

Republika Srpska

Petrović: Neistina da je upućen bilo kakav zahtjev za slijetanje aviona Vlade Srpske u Njemačku

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Pekov o Briselu: Politički kratkovidi

17

36

Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

17

25

Šmitova odluka neustavna: Ustavnopravna komisije jasna

17

24

Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

17

18

Crna Gora uvela kategoriju stalnog sezonskog radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner