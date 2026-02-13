CIK potvrdio: Siniša Karan predsjednik Republike Srpske

Izvor:
ATV
13.02.2026
13:04
Komentari:4
Centralna izborna komisija BiH potvrdila je izbor Siniše Karana za predsjednik Republike Srpske na ponovljenim izborima.
Svi članovi CIK-a bili su saglasni.
Siniša Karan je 23. novembra ostvario pobjedu nad SDS-ovim kandidatom Brankom Blanušom, ali je CIK odlučio da ponovi glasanje na 136 biračkih mjesta.
Na ponovljenim izborima 8. februara Karan je ostvario još uvjerljiviju razliku.
