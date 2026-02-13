Logo
Large banner

Nova prijava protiv biznismena iz Dubice, oštetio firmu za 2,4 miliona KM

Izvor:

ATV

13.02.2026

12:57

Komentari:

0
МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Prijedorska policija podnijela je prijavu tužilaštvu protiv Dragana Petrakovića zbog sumnje da je oštetio firmu ”Fit” iz Kozarske Dubice, čiji je suvlasnik, za 2,46 miliona maraka.

Petraković je i prošle godine prijavljen da je istu firmu oštetio za 15,6 miliona maraka.

U prijavi se navodi da je Petraković osumnjičen da je počinio krivična djela nezakonito postupanje u privrednom poslovanju i zloupotreba položaja odgovornog lica.

”On se sumnjiči da je kao odgovorno lice pravnog lica iz Kozarske Dubice, u toku 2024. godine postupao na način koji je u suprotnosti sa dužnostima u upravljanju imovinom i sredstvima firme, što je za posljedicu imalo sticanje protivpravne imovinske koristi za drugo pravno lice, dok je u periodu od 2015. do 2024. godine bez saglasnosti suvlasnika društva omogućio da pravno lice čiji je bio zakonski zastupnik plaća obaveze za drugo pravno lice iz Banjaluke”, saopšteno je iz PU Prijedor.

Новац

Hronika

Dubičanin osumnjičen za zloupotrebu ”tešku” 15,6 miliona maraka

Dodaju da je izvršenjem ovih krivičnih djela osumnjičeni oštetio pravno lice za iznos od 2.462.826,36 KM, istovremeno ostvarujući protivpravnu imovinsku korist za sebe i drugo pravno lice iz Banjaluke u čiju korist je postupao.

fit inox

Hronika

Ko je biznismen prijavljen za štetu od 15,6 miliona KM

Podijeli:

Tagovi :

zloupotreba položaja

Oštetio firmu

finansijske malverzacije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske: Povodom Sretenja u ponedjeljak neradni dan

4 h

2
Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку

Republika Srpska

Petrović: Neistina da je upućen bilo kakav zahtjev za slijetanje aviona Vlade Srpske u Njemačku

6 h

0
Још три тужилачке позиције у Приједору

Republika Srpska

Još tri tužilačke pozicije u Prijedoru

6 h

0
МУП издао обавјештење: Не постоји опасност, нема разлога за узнемиреност

Republika Srpska

MUP izdao obavještenje: Ne postoji opasnost, nema razloga za uznemirenost

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

42

Pekov o Briselu: Politički kratkovidi

17

36

Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

17

25

Šmitova odluka neustavna: Ustavnopravna komisije jasna

17

24

Nives Celzijus otkrila u čijem društvu uživa: Mazili smo se cijelo jutro

17

18

Crna Gora uvela kategoriju stalnog sezonskog radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner