Nova prijava protiv biznismena iz Dubice, oštetio firmu za 2,4 miliona KM

Prijedorska policija podnijela je prijavu tužilaštvu protiv Dragana Petrakovića zbog sumnje da je oštetio firmu ”Fit” iz Kozarske Dubice, čiji je suvlasnik, za 2,46 miliona maraka.

Petraković je i prošle godine prijavljen da je istu firmu oštetio za 15,6 miliona maraka.

U prijavi se navodi da je Petraković osumnjičen da je počinio krivična djela nezakonito postupanje u privrednom poslovanju i zloupotreba položaja odgovornog lica.

”On se sumnjiči da je kao odgovorno lice pravnog lica iz Kozarske Dubice, u toku 2024. godine postupao na način koji je u suprotnosti sa dužnostima u upravljanju imovinom i sredstvima firme, što je za posljedicu imalo sticanje protivpravne imovinske koristi za drugo pravno lice, dok je u periodu od 2015. do 2024. godine bez saglasnosti suvlasnika društva omogućio da pravno lice čiji je bio zakonski zastupnik plaća obaveze za drugo pravno lice iz Banjaluke”, saopšteno je iz PU Prijedor.

Dodaju da je izvršenjem ovih krivičnih djela osumnjičeni oštetio pravno lice za iznos od 2.462.826,36 KM, istovremeno ostvarujući protivpravnu imovinsku korist za sebe i drugo pravno lice iz Banjaluke u čiju korist je postupao.