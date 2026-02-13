Vlada Srpske: Povodom Sretenja u ponedjeljak neradni dan

Izvor:
ATV
13.02.2026
12:53
Komentari:2
Vlada Republike Srpske danas je, na telefonskoj sjednici, donijela zaključak kojim se, radi obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, ponedjeljak 16. februar, proglašava neradnim danom.
"Toga dana u Republici Srpskoj neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove", saopšteno je iz Vlade Srpske.
