Vlada Srpske: Povodom Sretenja u ponedjeljak neradni dan

Vlada Republike Srpske danas je, na telefonskoj sjednici, donijela zaključak kojim se, radi obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, ponedjeljak 16. februar, proglašava neradnim danom.

"Toga dana u Republici Srpskoj neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove", saopšteno je iz Vlade Srpske.