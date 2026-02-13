Logo
Vlada Srpske: Povodom Sretenja u ponedjeljak neradni dan

ATV

ATV

13.02.2026

12:53

Влада Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske danas je, na telefonskoj sjednici, donijela zaključak kojim se, radi obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, ponedjeljak 16. februar, proglašava neradnim danom.

"Toga dana u Republici Srpskoj neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove", saopšteno je iz Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske

Dan državnosti - Sretenje

neradni dan

