Vlada Srpske održala sjednicu, ovo su odluke

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 4. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-decembar 2025. godine.

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Republike Srpske u 2025. godini iznosila je 12,98 milijardi KM i povećana je za 4,82%, odnosno za 597 miliona KM, u odnosu na 2024. godinu.

Ukupan uvoz Republike Srpske u 2025. godini iznosio je 7,63 milijarde KM i povećan je za 3,94%, odnosno za 289 miliona KM, u odnosu na 2024. godinu.

Ukupan izvoz Republike Srpske u 2025. godini iznosio je 5,35 milijardi KM i povećan je za 6,11%, odnosno za 308 miliona KM, u odnosu na 2024. godinu.

Pokrivenost uvoza izvozom Republike Srpske u 2025. godini, u odnosu na 2024. godinu, povećana je za 1,44% i sada iznosi 70,19%.

Ukupan deficit u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu smanjen je za 20 miliona KM.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Prijedlog Vlade Republike Srpske za Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2026. godinu.

Ovim dokumentom, u 2026. godini, planirano je da NSRS razmatra 62 dokumenta iz zakonodavnog dijela, te 25 dokumenata iz tematskog dijela.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju magistralnog puta prvog reda M–I 111 dionica Dobro Polje – Miljevina, te zadužila investitora izgradnje HE Bistrica da:

- izvrši projektovanje i izvođenje radova na sanaciji klizišta i stabilnosti mosta na km 14+000, na magistralnom putu prvog reda M–I 111 dionica Dobro Polje – Miljevina i

- izradi Elaborat zaštite objekata pri izgradnji hidroelektrane, usljed promjenjivog ponašanja rijeke Bistrice i usljed ostalih uticaja izazvanih izgradnjom hidroelektrane.

Zadužuje se JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka da izvrši sanaciju samog mosta na km 14+000, na magistralnom putu prvog reda M–I 111 dionica Dobro Polje – Miljevina.

Zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo saobraćaja i veza i JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka da, u što kraćem roku, obezbijede projektnu dokumentaciju, finansijska sredstva i provedu javnu nabavku za izgradnju regionalnog puta drugog reda R – II 5503, dionica Jelašica – Miljevina.

Vlada je donijela Odluku o izradi Strategije razvoja željezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj za period 2027-2034. godina.

Da bi željeznički saobraćaj napokon zauzeo svoje mjesto kao jedan od najpovoljnijih i ekološki najčistijih vidova prevoza, neophodno je definisanje ciljeva razvoja željezničkog saobraćaja i željezničke infrastrukture i načina njihovog ostvarivanja, praćenje i vrednovanje rezultata sa jasnim razvojnim i finansijskim efektima i institucionalnim odgovornostima.

Strategija razvoja željezničkog saobraćaja u Republici Srpskoj za period 2027-2034. godina sadržavaće najznačajnija obilježja postojećeg stanja, viziju, misiju, te ključne operativne ciljeve kao i načine njihovog ostvarivanja, u pravcu razvoja željezničkog saobraćaja i željezničke infrastrukture u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima i postupku davanja u zakup željezničke infrastrukture.

Ovom uredbom propisani su uslovi i postupak davanja u zakup nepokretnosti, odnosno zemljišta i objekata za koje ne postoji potreba korišćenja u okviru redovnog poslovanja upravljača željezničkom infrastrukturom i operatera. Kao razlog za izmjenu ove uredbe obrađivač, pored propisanih elemenata ugovora, navodi i uvođenje instrukcije za plaćanje, u skladu sa propisima koje donosi Ministarstvo finansija, a koja se odnosi na broj računa na koji će se uplaćivati naknada za zakup. Takođe, predloženom izmjenom briše se i stav 2. u članu 9, s ciljem lakše primjene i sprovođenja postupka davanja željezničke infrastrukture u zakup.

Put ka razvoju zelenijeg društva

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske donijela je zaključak kojim se pruža podrška za realizaciju projekta „Put ka razvoju zelenijeg društva i održivih organizacija civilnog društva u oblasti životne sredine u Bosni i Hercegovini - FUTURE“. Sredstva za realizaciju ovog projekta su osigurana od strane Vlade Kraljevine Švedske, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3.790.000,00 KM. Projekat „FUTURE“ će dati podršku održivom upravljanju zaštićenim područjima kroz izradu planova upravljanja za zaštićena područja, zatim kroz izradu studija zaštite za proglašenje novih zaštićenih područja, te podršku upravljačima zaštićenih područja kroz programe jačanja kapaciteta i implementaciju konkretnih, infrastrukturnih aktivnosti u zaštićenim područjima. Vlada Republike Srpske je dala saglasnost da predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa uzmu učešće u realizaciji projektnih aktivnosti, imajući u vidu ustavne i zakonske nadležnosti Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji projekta „Tehnička pomoć za unapređeno iskorištenje materijala iz otpada kroz odvojeno sakupljanje, ponovnu upotrebu i reciklažu na osnovu principa cirkularne ekonomije (CETAP). Riječ je o IPA 2020 projektu Evropske unije, ukupne vrijednosti 2,5 miliona evra, koji ima za cilj unapređenje sistema upravljanja otpadom i dalji razvoj primjene principa cirkularne ekonomije. Projekat se realizuje bez finansijskih obaveza za Republiku Srpsku.

Vlada je zaključkom zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da preko imenovanih predstavnika nastavi aktivno učešće u implementaciji projekta, u saradnji i koordinaciji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske. Zaključkom je naglašeno da se realizaciji projekta, kao i u svim aktivnostima koje se sprovode u okviru međunarodnih i donatorskih projekata na teritoriji Republike Srpske, obezbijedi puno poštovanje institucionalne uloge, nadležnosti i stručnog doprinosa državnih službenika Republike Srpske, u skladu sa važećim propisima i ustavnim okvirom.