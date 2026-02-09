Minić: Sastanak sa Zampolijem potvrđuje neke nove vjetrove

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da njegov sutrašnji sastanak sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju u Banjaluci potvrđuje neke nove vjetrove.

"Uskoro nas očekuje mnogo sastanaka i bitnih razgovora sa inostranim partnerima i diplomatama u Republici Srpskoj", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Auto-moto Novi automobili postaju luksuz

Minić će se u Banjaluci sastati sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju Paolom Zampolijem /Paolo Zampolli/.