Minić: Sastanak sa Zampolijem potvrđuje neke nove vjetrove

Izvor:

ATV

09.02.2026

22:08

Минић: Састанак са Замполијем потврђује неке нове вјетрове
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da njegov sutrašnji sastanak sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju u Banjaluci potvrđuje neke nove vjetrove.

"Uskoro nas očekuje mnogo sastanaka i bitnih razgovora sa inostranim partnerima i diplomatama u Republici Srpskoj", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Minić će se u Banjaluci sastati sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju Paolom Zampolijem /Paolo Zampolli/.

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Komentari (1)
