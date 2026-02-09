Minić: Sastanak sa Zampolijem potvrđuje neke nove vjetrove

Izvor:
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da njegov sutrašnji sastanak sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju u Banjaluci potvrđuje neke nove vjetrove.
"Uskoro nas očekuje mnogo sastanaka i bitnih razgovora sa inostranim partnerima i diplomatama u Republici Srpskoj", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Minić će se u Banjaluci sastati sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju Paolom Zampolijem /Paolo Zampolli/.
Sutrašnji sastanak sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju, u Banjaluci, potvrđuje neke nove vjetrove.— Savo Minić (@minic_savo) February 9, 2026
