Hidroelektrane proizvode punom parom

Kiša ne prestaje skoro mjesec dana. U Hercegovini je oboren rekord padavina iz 1961 godine. Srećom kišni period je dočekalo poluprazno Bilećko jezero.

Za nešto više od 30 dana nivo Bilećkog jezera porastao je za čak 26 metara, sada je slobodno još 6 metara. Čelnici HET-a kažu da sada imaju dovoljno vode na proizvode narednih skoro sedam mjeseci.

Ovoliko vode niko nije očekivao, padavine su za 32 odsto veće od višegodišnjeg prosjeka. Na jugu su premašeni planovi i oboreni svi rekordi.

"Na Čemernu je palo negdje preko 600 litara i na nekim osnovnim stanicama u sistemu prosjek je preko 530 litara. Proporcionalno padavinama mi imami i dotok negdje oko 2,5 puta veći", kazao je rukovodilac Sektora za upravljanje proizvodnjom i vodama u HET-u Duško Vujović.

"Pretpostavljam da ćemo zbog potreba sistema čuvati za ljetnji period odnosno sušni", dodaje direktor HET-a Gordan Mišeljić.

Voda se ne može čuvati u protočnim hidroelektrana zato je ovih dana proizvodnja rekordna. Turbine na Drini samo okreću, sva voda koja je došla je iskorištena pa je plan proizvodnje već uveliko prebačen.

"Evo za prvi mjesec januar i za prvih sedam dana februara proizvodnja je odlična. Od planiranih 110 gigavat časova sa jutrošnjim izvještajem proizveli smo više od 191, dakle mi smo na 170% od planiranog plana proizvodnje koji je 910 gigavat časova za godinu", rekao je direktor HE na Drini Nedeljko Perišić.

Da se ovakva proizvodnja nastavi Boga mole u Matičnom preduzeću. Jake kiše ih spašavaju od uvoza struje zbog posrnulih termo pogona.

"Nekih 36 odsto je ostvarenje u hidroelektranama za ovaj period godine bolje od planiranog. Znači ostvarenje je na nekih 136 posto u odnosu na plan. Prvenstveno dominira HE Višegrad, oni su prebacili plan za nekih 76 odsto, sistem HET-a je prebacio plan za desetak posto, dok je Vrbas na planu", objasnio je izvršni direktor za tehničke Ivan Koprivica.

Plan nije bio da se struja danima ne proizvodi u Ugljeviku, u Gacku je stabilna proizvodnja. Potrošnja u Srpskoj je takođe po planu a ovih dana se proizvodi dovoljno struje za konzum dok nešto malo ostaje za izvoz.