Tramp otkrio koliko dugo bi mogli trajati udari na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp je u nedjelju iznio ono što je opisao kao potencijalni vremenski okvir za sukob Sjedinjenih Američkih Država s Iranom, nagovijestivši da bi se mogao produžiti na nekoliko sedmica.

"To je oduvijek bio proces od četiri sedmice", rekao je Tramp za "Dejli Mejl" u kratkom telefonskom razgovoru i dodao:

"Pretpostavili smo da će biti otprilike četiri sedmice".

On je zatim pojasnio da je Iran velika zemlja koliko god bila jaka i da će biti potrebno četiri sedmice da završe planirani posao u Iranu.

Njegove izjave nude najnoviji pokazatelj koliko dugo administracija predviđa da bi vojna kampanja mogla trajati, iako je prethodno govorio da bi moglo trajati nekoliko dana.

Tramp je takođe naznačio da bi uskoro mogao održati još jedan javni govor dok se vojne operacije u Iranu nastavljaju odvijati.

"Spremam se da to uradim", rekao je.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će se napadi na Teheran "samo pojačati" u narednim danima.