Tramp otkrio koliko dugo bi mogli trajati udari na Iran

Izvor:

ATV

01.03.2026

22:15

Komentari:

0
Америка напустила СЗО
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp je u nedjelju iznio ono što je opisao kao potencijalni vremenski okvir za sukob Sjedinjenih Američkih Država s Iranom, nagovijestivši da bi se mogao produžiti na nekoliko sedmica.

"To je oduvijek bio proces od četiri sedmice", rekao je Tramp za "Dejli Mejl" u kratkom telefonskom razgovoru i dodao:

"Pretpostavili smo da će biti otprilike četiri sedmice".

Иран

Svijet

SAD pogodile 1.000 iranskih ciljeva: Među njima i sjedište Revolucionarne garde

On je zatim pojasnio da je Iran velika zemlja koliko god bila jaka i da će biti potrebno četiri sedmice da završe planirani posao u Iranu.

Njegove izjave nude najnoviji pokazatelj koliko dugo administracija predviđa da bi vojna kampanja mogla trajati, iako je prethodno govorio da bi moglo trajati nekoliko dana.

Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Izrael u atentatu na Hamneija imao neočekivanog partnera

Tramp je takođe naznačio da bi uskoro mogao održati još jedan javni govor dok se vojne operacije u Iranu nastavljaju odvijati.

"Spremam se da to uradim", rekao je.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će se napadi na Teheran "samo pojačati" u narednim danima.

