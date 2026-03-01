Logo
Uzbuna u Americi, FBI na nogama

Izvor:

Agencije

01.03.2026

19:43

Узбуна у Америци, ФБИ на ногама

Američki Federalni istražni biro naložio je svojim agentima da pojačano motre na osobe u Sjedinjenim Državama koje bi mogle da budu aktivirane nakon iranskih napada.

Dobro upućeni izvor kaže za Si-En-En da je ova mjera rutinska procedura nakon vojnih akcija u inostranstvu, kao i da za sada ništa ne ukazuje na postojanje bilo kakve prijetnje ili aktivaciju "agenata spavača".

Водитељ у сузама због Хамнеија

Svijet

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Direktor FBI Kaš Patel istakao je da naložio timovima za borbu protiv terorizma i obavještajnim službama da budu u stanju visoke pripravnosti i mobilišu sva potrebna sredstva.

"Osoblje FBI je u potpunosti angažovano oko situacije u inostranstvu", naveo je Patel na društvenoj mreži.

On je dodao da zajedničke operativne snage Agencije za borbu protiv terorizma širom zemlje rade non-stop kako bi otklonile sve potencijalne prijetnje.

Dok vojska obavlja zaštitu američkih snaga u inostranstvu, kaže Patel, FBI ostaje u prvim redovima odvraćanja napada u zemlji i nastaviće neumorno da radi kako bi zaštitio Amerikance.

Полиција Србија

Hronika

Maskirani razbojnici opljačkali vlasnika auto servisa: Tukli ga i stavljali mu kesu na glavu

Među potencijalnim prijetnjama koje agenti FBI prate su pripreme napada ili atentata na iranske disidente i američke političare, uključujući predsjednika Donalda Trampa, rekao je za Si-En-En dobro upućeni izvor.

Tramp je bio predmet dva pokušaja atentata, koje su američke vlasti spriječile.

Na meti ranijih iranskih planova za ubistvo bili su i bivši Trampov državni sekretar Majk Pompeo, bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton, kao i iransko-američki novinar i politički aktivista Masih Alinedžad.

