Iranski dronovi pali kod kruzera sa 3.500 turista

Za samo 24 sata Bliski istok je postao ratna zona. A usred svega toga našle su se hiljade njemačkih turista na kruzerima.

"Mein Schiff 4" kompanije "TUI Cruises" trenutno je usidren u luci Port Zajed u Abu Dabiju. Snažna eksplozija dogodila se tamo u nedjelju popodne. Ministarstvo odbrane u Berlinu je u međuvremenu saopštilo da su za to odgovorna dva iranska drona, koja su se srušila na skladište u pomorskoj bazi Al Salam u blizini luke. Tom prilikom zapaljena su dva kontejnera.

Escalation in Medio Oriente: le navi Mein Schiff 4 e 5 colpite nei porti di Abu Dhabi e Doha. Spazio aereo chiuso, migliaia di turisti bloccati senza sapere quando rientreranno https://t.co/1KlPNJ5BWK — euronews Italiano (@euronewsit) March 1, 2026

List BILD je od jednog putnika na brodu saznao:

"Oko 16,30 časova dobili smo hitno upozorenje na mobilnim telefonima i rečeno nam je da se odmah okupimo u brodskom pozorištu. Čula se snažna eksplozija u neposrednoj blizini", rekao je jedan od putnika.

"Posada nam je naložila da uđemo unutra, da se sklonimo od prozora i da ostanemo smireni", rekao je drugi.

Atmosfera na brodu je napeta.

"Mnogi putnici, uključujući brojne porodice sa djecom, polako gube živce: panika, plač, strah od novih udara. A niko ne zna kako i kada ćemo se izvući odavde".

Sedmodnevna krstarenja pod nazivom "Čarolija Orijenta" na brodu "Mein Schiff 4" obično uključuju sljedeće destinacije: Dubai, Abu Dabi, Kasab, Muskat, Dohu i ponovo Dubai.

WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/RwQ54tpmkB — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Ukupno šest kruzera trenutno je usidreno u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi, glavnom gradu Katara.