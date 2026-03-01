Iranski dronovi pali kod kruzera sa 3.500 turista

Izvor:
Telegraf
01.03.2026
19:25
Komentari:0
Za samo 24 sata Bliski istok je postao ratna zona. A usred svega toga našle su se hiljade njemačkih turista na kruzerima.
"Mein Schiff 4" kompanije "TUI Cruises" trenutno je usidren u luci Port Zajed u Abu Dabiju. Snažna eksplozija dogodila se tamo u nedjelju popodne. Ministarstvo odbrane u Berlinu je u međuvremenu saopštilo da su za to odgovorna dva iranska drona, koja su se srušila na skladište u pomorskoj bazi Al Salam u blizini luke. Tom prilikom zapaljena su dva kontejnera.
Escalation in Medio Oriente: le navi Mein Schiff 4 e 5 colpite nei porti di Abu Dhabi e Doha. Spazio aereo chiuso, migliaia di turisti bloccati senza sapere quando rientreranno https://t.co/1KlPNJ5BWK— euronews Italiano (@euronewsit) March 1, 2026
List BILD je od jednog putnika na brodu saznao:
"Oko 16,30 časova dobili smo hitno upozorenje na mobilnim telefonima i rečeno nam je da se odmah okupimo u brodskom pozorištu. Čula se snažna eksplozija u neposrednoj blizini", rekao je jedan od putnika.
"Posada nam je naložila da uđemo unutra, da se sklonimo od prozora i da ostanemo smireni", rekao je drugi.
Svijet
Analitičari saglasni: Napad na Iran bio očekivan
Atmosfera na brodu je napeta.
"Mnogi putnici, uključujući brojne porodice sa djecom, polako gube živce: panika, plač, strah od novih udara. A niko ne zna kako i kada ćemo se izvući odavde".
Sedmodnevna krstarenja pod nazivom "Čarolija Orijenta" na brodu "Mein Schiff 4" obično uključuju sljedeće destinacije: Dubai, Abu Dabi, Kasab, Muskat, Dohu i ponovo Dubai.
WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/RwQ54tpmkB— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
Ukupno šest kruzera trenutno je usidreno u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi, glavnom gradu Katara.
Svijet
55 min0
Svijet
1 h0
Banja Luka
1 h1
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
19
58
19
50
19
44
19
43
19
34
Trenutno na programu