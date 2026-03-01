Logo
Large banner

Iranski dronovi pali kod kruzera sa 3.500 turista

Izvor:

Telegraf

01.03.2026

19:25

Komentari:

0
Абу Даби експлозија
Foto: X/Screenshot

Za samo 24 sata Bliski istok je postao ratna zona. A usred svega toga našle su se hiljade njemačkih turista na kruzerima.

"Mein Schiff 4" kompanije "TUI Cruises" trenutno je usidren u luci Port Zajed u Abu Dabiju. Snažna eksplozija dogodila se tamo u nedjelju popodne. Ministarstvo odbrane u Berlinu je u međuvremenu saopštilo da su za to odgovorna dva iranska drona, koja su se srušila na skladište u pomorskoj bazi Al Salam u blizini luke. Tom prilikom zapaljena su dva kontejnera.

List BILD je od jednog putnika na brodu saznao:

"Oko 16,30 časova dobili smo hitno upozorenje na mobilnim telefonima i rečeno nam je da se odmah okupimo u brodskom pozorištu. Čula se snažna eksplozija u neposrednoj blizini", rekao je jedan od putnika.

"Posada nam je naložila da uđemo unutra, da se sklonimo od prozora i da ostanemo smireni", rekao je drugi.

Иран

Svijet

Analitičari saglasni: Napad na Iran bio očekivan

Atmosfera na brodu je napeta.

"Mnogi putnici, uključujući brojne porodice sa djecom, polako gube živce: panika, plač, strah od novih udara. A niko ne zna kako i kada ćemo se izvući odavde".

Sedmodnevna krstarenja pod nazivom "Čarolija Orijenta" na brodu "Mein Schiff 4" obično uključuju sljedeće destinacije: Dubai, Abu Dabi, Kasab, Muskat, Dohu i ponovo Dubai.

Ukupno šest kruzera trenutno je usidreno u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi, glavnom gradu Katara.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

napad

Abu Dabi

Iran Abu Dabi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ели Нахт Израел

Svijet

Naht za ATV: Napeta situacija u Izraelu

55 min

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Svijet

Objavljen snimak: Da li je ovo trenutak kada je likvidiran Ali Hamnei?

1 h

0
Необичан призор код центра Бањалуке - снимљен дабар

Banja Luka

Neobičan prizor kod centra Banjaluke - snimljen dabar

1 h

1
Авион, лет

Svijet

Razmatraju se alternativne rute za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka

1 h

0

Više iz rubrike

Напад Израела на Техеран

Svijet

Imala 14 mjeseci: Objavljena fotografija ubijene Hamneijeve unučice

50 min

0
Експлозије у Техерану

Svijet

Analitičari saglasni: Napad na Iran bio očekivan

54 min

0
Ели Нахт Израел

Svijet

Naht za ATV: Napeta situacija u Izraelu

55 min

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Svijet

Objavljen snimak: Da li je ovo trenutak kada je likvidiran Ali Hamnei?

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner